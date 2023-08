Netflix vydal na iPhony virtuální herní ovladač! Jeho hry míří na Apple TV a další smart TV

Společnost Netflix vydala aplikaci Netflix Game Controller, která má uživatelům zprostředkovat herní zážitky Netflixu na jejich televizorech. V popisu na App Store se uvádí, že aplikace Game Controller se spáruje s televizorem a umožní hraní Netflix her pomocí telefonu nebo mobilního zařízení.

V současné době je nabídka her jednoho z největších streamovacích gigantů omezena na iPhone a iPad a na Apple TV nebo jiných televizních platformách není k dispozici. Aplikace nabízí několik jednoduchých ovládacích prvků, směrové tlačítko na levé straně displeje iPhonu a akční tlačítka A, X, Y a B na pravé. V tuto chvíli nemá využití, společnost ale uvádí, že hry dostupné pro televizor „se na Netflixu objeví již brzy“.

Netflix začal hry poprvé nabízet v roce 2021 a seznam čítá více než 50 titulů, přičemž přístup je součástí členství, bez dalších poplatků nebo nákupů v aplikaci. Na platformě si lze zahrát například Tomb Raider, Stranger Things, Bloons TD 6, World of Goo, Exploding Kittens, Heads Up nebo Cut the Rope.

V říjnu loňského roku viceprezident společnosti Netflix pro vývoj her Mike Verdu uvedl, že firma „velmi vážně zkoumá nabídku cloudových her“, a je možné, že je Netflix připraven spustit herní službu, jež by mohla být přístupná i na našich televizorech.

Netflix Game Controller stáhnete v App Store zde