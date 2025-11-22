To nejlepší, co dorazilo na Netflix za uplynulý týden

I v tomto týdnu si Netflix pro své předplatitele představil několik zajímavých novinek, které stojí za pozornost. Pojďme se na ně podívat.
Bláznovství
Dramatický film. Šestici žen spojuje to, že často reagují jako blázni. Známe to ale všichni. Pomáhá nám to měnit skutečnost i náš život a dělat odvážná rozhodnutí.
Jurský svět: Teorie chaosu (série 4)
Pokračování oblíbeného animovaného seriálu z prostředí Jurského parku. Nová série má 9 epizod.
Stařík v utajení (série 2)
Pokračování komediálního seriálu. Profesor v penzi se nastěhuje do domova pro seniory v San Francisku, aby odtud potají donášel soukromé vyšetřovatelce. A dostane přitom zase chuť do života.
Až po uši v bublinkách
Cílevědomá americká manažerka letí do Paříže s cílem koupit do Vánoc výrobce šampaňského. Nechtíc se ale zamiluje do jeho dědice. Klasická vánoční romantická komedie.
Záhada rodiny Carmanových
Dokument o skutečných zločinech, ve kterém dramatická záchrana mladého trosečníka na moři skončí obviněním, že zavraždil dva členy svojí bohaté rodiny.