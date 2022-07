Netflix tajné kódy: Tato aplikace vám pomůže s hledáním skrytých pořadů

Netflix tajné kódy – dost možná už jste o nich slyšeli. A pokud o nich nyní slyšíte poprvé, tak vás rychle uvedu do děje. Každý z nás má rád nějaký žánr filmů a seriálů, někomu se líbí sci-fi, někomu zase dokumenty a jiným lidem třeba thrillery. Na Netflixu si tyto žánry samozřejmě můžete filtrovat, existují však diváci, kteří mají ke sledování pořadů velmi specifické požadavky. To znamená, že mohou mít problém s vyhledáním ideálního filmu či seriálu. Přesně v takové situaci však mohou zakročit tzv. tajné kódy na Netflixu, díky kterým je možné z obsáhlého seznamu vyhledat velmi specifické žánry.

Netflix tajné kódy

O tajných kódech na Netflixu už jsme vás několikrát informovali a poskytli jsme vám seznamy, ve kterých je možné specifické žánry vyhledávat. Jenže co si budeme nalhávat, postup vyhledávání nemusí být v mnohých případech úplně ideální, jelikož musíte procházet žánr po žánru, listovat apod. Dobrou zprávou však je, že tomuto vyhledávání je konec, a to díky aplikaci Netflix Codes. Tato aplikace, která je k dispozici pro iPhone i iPad, dokáže jednotlivé skryté kódy vyhledat za vás. Jednoduše si vyberete žánr a podžánr s tím, že vám následně bude vygenerován kód, který můžete využít. Tím to ale rozhodně nekončí, jelikož vás aplikace dokáže přímo na konkrétní specifický žánr přesunout, takže nemusíte řešit zdlouhavé opisování kódu. Navíc k tomu všemu je tato aplikace k dispozici zcela zdarma a myslím si, že především na dlouhé večery, kdy chcete ideální pořad vyhledat co nejrychleji, je naprostou povinností.

Aplikaci Netflix Codes stáhnete zde