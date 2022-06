iOS 16 potvrdil příchod Always-on na iPhony 14 Pro!

iPhony se na podzim dočkají poměrně zásadní (r)evoluce. Po letech nářků se totiž Apple podle všeho nad svými uživateli konečně smiluje a u řady 14 Pro nasadí podporu Always-on displeje, tedy neustálého zobrazování základních informací i na uzamčené a zhasnuté obrazovce, díky čemuž je tak jejich kontrola velmi jednoduchá. Vyplývá to jak z informací leakerů, tak nově i ze včera vydané první bety iOS 16.

Vývojářům spolupracujícím s portálem 9to5mac se podařilo v kódu bety iOS 16 objevit hned několik odkazů na chystanou podporu Always-on režimu a to v čele s ovladači správy podsvícení a obnovovací frekvence, což jsou prvky, které jsou pro zprovoznění Always-on naprosto klíčové. Že se jedná zcela určitě o odkazy pro iPhony 14 Pro a nikoliv například Apple Watch pak potvrzuje to, že jsou zaneseny i do upravovacího rozhraní pro nově přepracovaný Lock Screen, z čehož jasně vyplývá, že právě přes něj půjde Always-on režim upravovat. Ptáte-li se pak na to, proč se s Always-on počítá jen u iPhonů 14 Pro a nikoliv i řady 14, je to proto, že levnější “čtrnáctky” dostanou opět “jen” 60Hz displeje s neměnnou obnovovací frekvencí, u kterých tedy snížení obnovovací frekvence pro potřeby Always-on možné není.

Co naopak čistě teoreticky možné je, je pozdější zpřístupnění Always-on na iPhonech 13 Pro, jelikož ty by měly disponovat displeji, které by měly být schopné alespoň v nějaké formě tento režim zvládnout. Samotný Apple jej ostatně právě na iPhonech 13 Pro dle všeho testuje, jelikož iOS 16 obsahuje skryté příkazy pro aktivaci Always-on pro potřeby testování. Režim jako takový se nicméně zatím vývojářům třetích stran zaktivovat nepodařil, byť je možné, že se jedná jen o otázku času. I kdyby se však zaktivovat nepodařil, je pozitivní, že alespoň iPhony 14 Pro se konečně této dlouho očekávané funkce dočkají. A jen pro doplnění – pokud vám nepřijde užitečná, samozřejmě si ji budete moci vypnout, jako tomu je u takřka všech ostatních funkcí systému iOS.