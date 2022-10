5 důvodů, proč si někteří uživatelé iPhonů 14 Pro (Max) nezamilovali always-on

Always-on displej není ve světě Applu žádnou novinkou. Takové Apple Watch ním totiž disponují již pěknou řádku let, konkrétně od modelu Series 5. Co se však týče iPhonu, tak jsme si museli počkat, a to velmi dlouho. O nasazení always-on displeje se spekulovalo už před vydáním iPhonu 12 Pro (Max), následně pak i před vydáním iPhonu 13 Pro (Max). Nakonec však došlo k nasazení až u nejnovějšího iPhonu 14 Pro (Max). Mnoho uživatelů si always-on displej zamilovalo, někteří si na něj však vyloženě stěžují. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 důvodů, proč tomu tak je. Mohlo by vás zajímat 5 zajímavostí o Dynamic Island nových iPhonů 14 Pro (Max), o kterých jste možná nevěděli iPhone 14 / Pro Pavel Jelič 24. 9. 2022

Nulová kontrola To, jak se always-on displej vyobrazí, závisí čistě na tom, jak máte nastavenou zamknutou obrazovku. To znamená, že si uživatelé nemohou nastavit, aby se v rámci always-on zobrazovalo cokoliv jiného. Při zamknutí zařízení tak prakticky dochází pouze ke ztmavení tapety, což nemusí některým uživatelům vyhovovat – především těm, kteří přešli z Androidu, kde je možné si always-on zvláštně přizpůsobit podle svého gusta, bez nutnosti „napojení“ na zamknutou obrazovku. Bylo by tedy fajn, kdyby si uživatelé mohli v iOS zvolit, co přesně chtějí na always-on zobrazit.

Otázka soukromí Jak jsem zmínil na předchozí stránce, tak always-on na iPhonu 14 Pro (Max) funguje tak, že prakticky dojde pouze ke ztmavení, zatímco na konkurenčních zařízeních pozadí kompletně zčerná a zobrazí se pouze vybrané prvky. To může být svým způsobem problém, jelikož mnoho uživatelů má na svých iPhonech nastavenou osobní tapetu, na které se mohou nacházet rodinní příslušníci apod. Vzhledem k tomu, že tapeta zůstává v rámci always-on viditelná, tak vzniká otázka soukromí. Rozhodně by tak měl Apple uživatelům přidat možnost pro kompletní skrytí tapety v rámci always-on režimu. Fotogalerie Always On 10 Always On 12 Always On 14 Always On 21 Always On 22 Always On 23 Always On 24 Vstoupit do galerie

Může vyrušovat Kvůli tomu, že se v režimu always-on kompletně neskryje tapeta, zůstává iPhone svým způsobem stále „svítit“, byť jen minimálně. V případě, že například při práci nebo studiu máte jablečný telefon položený ve své blízkosti, tj. například na stole, tak z tohoto důvodu může docházet k častějšímu vyrušování, potažmo k častější kontrole zařízení. Opakovaně se vám tak může stát i to, že budete mít pocit příchodu nového oznámení, které však ve skutečnosti vůbec nepřišlo. Opět by to řešila možnost pro kompletní skrytí tapety při always-on.

Spotřeba baterie Nejnovější iPhone 14 Pro (Max) disponuje aktuálně nejpokročilejším mobilním čipem A-series, který nese označení A16 Bionic. Součástí tohoto čipu je mimo jiné Display Engine, který se stará o kompletní funčnost always-on. Navíc k tomu má zaručit také minimální spotřebu při jeho využívání, tudíž si Apple dle jeho slov mohl v always-on dovolit nechat vyobrazenou tapetu. I přesto však always-on má vliv na spotřebu baterie a opět by to z velké části dokázala vyřešit možnost pro skrytí tapety. Pokud byste aktuálně chtěli tapetu v always-on skrýt, museli byste si nastavit celou černou tapetu zamknuté obrazovky.