5 zajímavostí o Dynamic Island nových iPhonů 14 Pro (Max), o kterých jste možná nevěděli

Dynamic Island, potažmo dynamický ostrůvek – přesně takto se říká novému průstřelu ve tvaru pilulky, se kterým přišel iPhone 14 Pro (Max). Samozřejmě by to nebyl Apple, kdyby nepřišel se vznešeným názvem, který má jednoduché průstřely konkurenčních zařízení zašlapat do země. Když se však nad tím zamyslíte, tak je tohle označení opravdu zasloužené. Jablečná společnost totiž vzala klasický průstřel, který přetvořila v sexy dynamický a interaktivní prvek, bez kterého by nový iPhone 14 Pro (Max) nebyl tak zajímavý. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 zajímavostí o dynamickém ostrůvku nových iPhonů 14 Pro (Max), o kterých jste dost možná nevěděli.

Pokud bychom srovnali původní výřez s novým průstřelem v podobě dynamického ostrůvku, tak zjistíme, že po stránce velikosti je průstřel menší. To je sice fajn, na druhou stranu byste ale měli vědět, že je ve skutečnosti rušivý více než samotný výřez, což je způsobeno umístěním. Celkově je totiž průstřel umístěn níže než výřez, takže více zasahuje do plochy displeje. Například při sledování videí, popřípadě i při práci v některých aplikacích, tak může být reálně o dost rušivější, než výřez. Doufejme tedy že se Applu v budoucnu podaří dynamický ostrůvek ještě zmenšit. Na velikostní srovnání výřezu s průstřelem se můžete podívat níže.

Už byl zkopírován

Apple jednoduše určuje směr a platí to i nyní v případě dynamického ostrůvku. Ano, průstřely jako takové nabízí konkurenční chytré telefony již několik dlouhých let a po představení dynamického ostrůvku se stal Apple mimo jiné také terčem posměchu, a to právě z toho důvodu, jelikož se jedná o „starou“ technologii. Avšak právě tím, že kalifornský gigant přidal obyčejnému průstřelu tu přidanou hodnotu v podobě dynamičnosti a interaktivity, tak se stal také terčem pozornosti. Vývojářům aplikací pro Android, a dokonce i některým konkurenčním výrobcům, se dynamický ostrůvek zalíbil tak moc, že se ho jednoduše rozhodli zkopírovat. Vývojáři už přišli s aplikací, která dynamický ostrůvek dokáže přidat na každý Android telefon, výrobce Realme se pak svých zákazníků ptá, co by měl jeho dynamický ostrůvek umět, jelikož ho chce začít využívat. Ruku na srdce, opravdu je Apple tak moc pozadu, když doposud nikoho myšlenka takového dynamického průstřelu nenapadla? Proč už tady není dynamický průstřel dávno?