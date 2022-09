Realme fanouškům: Chceme zkopírovat Dynamic Island z iPhonů 14 Pro, co má podle vás umět?

Pokud se ohlédneme za představením nových iPhonů, příliš novinek nám neukázaly. Většina webů a recenzentů se shoduje, že krok kupředu je velmi malý. To se podepisuje například na objednávkách iPhonů 14 a 14 Plus. Pokud to mírně nadneseme, můžeme o těchto modelech říct, že oproti minulé generaci mají jen o jednu GPU navíc a něco málo lepší fotoaparát. Prodeje dle všeho táhnou iPhony 14 Pro a Pro Max. Ty se dočkaly také poměrně značného designového vylepšení v podobě Dynamic Islandu. Tedy animací kolem průstřelů v displeji, kdy Apple z nedokonalosti udělal přednost.

Jak už to u Applu bývá, jeho nápady si často půjčuje konkurence (ne že by to Apple nedělal). Prakticky pár dní po představení jsme mohli díky šikulům vidět Dynamic Island i na smarpthonu značky Xiaomi. Čínský výrobce v podobě společnosti Realme jde v tomto směru o něco dál. Společnost tvrdí, že „prostor kolem otvoru se může díky displeji měnit v různé tvary, které by zobrazovaly například notifikace o příchozích telefonních hovorech a notifikacích„. Gigant dodává, že se v této záležitosti obrací na své věrné fanoušky a prosí je o názory a nápady, jaké funkce v tomto ohledu do smartphonů Realme implementovat. Text se dá ale číst i jinak: „Líbí se nám Dynamic Island a chceme jej zkopírovat. Co vše má podle vás umět?“ Fanoušci tedy mohou posílat videa, animace, GIFy či různé poznámky. Dle Realme vývojáři nápady zváží a případně nějaký z nich použijí jako možný přídavek v jedné z budoucích aktualizací.

Na druhou stranu je nutné dodat, že něco podobného se od konkurence dalo čekat. Nápad s Dynamic Islandem je tak jednoduchý a zároveň tak skvělý, že si teď možná leckdo klade otázku, proč jsme něco podobného neviděli dřív. Jelikož jde o ikonický a svým způsobem prémiový prvek nejnovější „pročkové“ řady, můžeme už nyní říct, že v Applu z mohutného zařazování tohoto prvku do androdích smartphonů mít radost věru nebudou. Recenzenti si Dynamic Island v současné době pochvalují, byť tedy nemá ještě velkou podporu z aplikací třetích stran. Jak se tento prvek líbí vám?