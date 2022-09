Vývojář dokonale okopíroval Dynamic Island z iPhonů 14 Pro a předvedl jej na svém Xiaomi

Vývojář Vaibhav Jain se rozhodl, že si bude Dynamic Island užívat na svém telefonu Xiaomi a nutno uznat, že se mu to povedlo skutečně skvěle. To co Apple chystal minimálně rok, přenesl na své Xiaomi během necelého týdne. Nové téma, které nazval Grumpy UI, představil na svém Twitteru a ukázal, jak využívá díru pro fotoaparát v displeji svého Xiaomi stejně, jako to Apple dělá u Dynamic Island. Téma je v současné době na schválení u Xiaomi s tím, že sám vývojář přiznává, že již jedno ke schválení poslal, taktéž imitující Dynamic Island a Xiomi jej zamítlo.

Uvidíme tedy, zda se nyní Dynamic Island objeví na zařízeních od Xiaomi, nicméně nutno uznat, že toto se skutečně povedlo a vše vypadá opravdu zajímavě. Nechybí jak notifikace na připojení sluchátek nebo kabelu s napájením, tak možnosti využít Dynamic Island k ovládání telefonu. Dokonce je možné si detailně přizpůsobit celou jeho velikost a vše, na co si uživatel vzpomene.

Here’s How to get iPhone 14 Dynamic Island on Android pic.twitter.com/GbLgVRzZDT — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 13, 2022

Here’s how to get ithttps://t.co/gxdyjNPaPb — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 13, 2022