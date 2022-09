O iPhony 14 Plus není zájem, Apple vám je stále dodá v první den prodejů

Mělo se jednat o hit, ale zatím se jeví spíš jako propadák. Tak přesně takto by se dal charakterizovat nedávno představený iPhone 14 Plus, kterým Apple nahradil řadu mini. Té se totiž v předešlých dvou letech příliš nedařilo, což Apple přimělo právě k takto razantnímu kroku. Jak se však zdá, ani ten nebyl úplně ideální.

Zatímco iPhony 14, 14 Pro a 14 Pro Max se prodávají již od minulého pátku s tím, že předobjednat si je šlo od 9. září, iPhony 14 Plus dorazí na trh až 7. října, avšak s tím, že je lze taktéž předobjednat již od 9. září. Háček je však v tom, že zatímco iPhony 14, 14 Pro a 14 Pro Max jsou u většiny prodejců beznadějně vyprodané a čeká se na ně dlouhé týdny, v případě iPhonu 14 Plus hlásí oficiální stránky Applu i v případě objednání dnes doručení hned první den prodejů – tedy 7. října. Eshop Applu přitom dynamicky reaguje na skladové zásoby, což jinými slovy znamená, že kdyby byl o novinku zájem, který by vyprázdnil sklady Applu, eshop by hlásil pozdější dodání. Jelikož se tak ale neděje, je velmi pravděpodobné to, že o novinku zkrátka není tak velký zájem jak kdekdo očekával. Zda je nezájem oprávněný či naopak nepochopitelný si nicméně budeme moci zhodnotit až ve chvíli startu prodejů. Do té doby nám nicméně můžete do komentářů napsat, jak model 14 Plus vnímáte vy. Má dle vás v nabídce Applu místo, nebo je to naopak přešlap?