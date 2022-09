Hardware, který Apple umisťuje nejen do iPhonů, ale také do ostatních zařízení, jednoduše nemá obdoby. Oproti konkurenčním zařízením nabízí nejnovější iPhony prakticky ve všech ohledech lepší hardware, který nabízí obrovský výkon, ale zároveň také skvělou efektivitu. Vylepšení útrob se samozřejmě dočkal také iPhone 14 Pro (Max) a některé informace už nám poskytl Apple při samotném představení, jiné zajímavosti se pak dozvídáme teprve teď po prvním rozebrání. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 věcí, které jste možná nevěděli o hardwaru iPhonu 14 Pro (Max), abyste zase byli o něco chytřejší.

Pokud jste očekávali, že letošní „čtrnáctky“ nabídnou oproti předchozí generaci výrazně větší baterie, tak jste se spletli. Co se týče iPhonu 14 Pro, tak ten nabízí baterii o kapacitě 3200 mAh, větší 14 Pro Max pak nabídne baterii o kapacitě 4323 mAh. V porovnání s předchozí generací je tak rozdíl prakticky zanedbatelný, pokud si odmyslíme pár desítek mAh. I přesto však nabídnou nejnovější iPhony 14 Pro (Max) delší výdrž baterie, což je způsobeno právě vylepšením čipu A16 Bionic, který je o mnoho efektivnější. Konkrétně se u vrcholných „čtrnáctek“ můžete těšit z až o hodinu delší výdrže baterie v porovnání s předchůdci, což už navíc bylo dokázáno několika různými reálnými testy, viz například video níže.

Display Engine a Photonic Engine

Nový čip A16 Bionic je opravdu velmi zajímavý, a to po několika různých stránkách. Apple do něj totiž umístil také Display Engine a Photonic Engine. Co se týče Display Engine, tak především díky němu funguje na nejnovějších iPhonech 14 Pro (Max) always-on displej, a to bez výrazného snížení výdrže baterie. Photonic Engine je pak speciální součást zmíněného čipu, která se stará o kompletní zpracování fotografie, a to v rámci několika kroků. Vyfocení snímku už totiž v dnešní době není jednoduchou operací – ihned po stisknutí spouště provádí iPhone na pozadí nespočet různých akcí, které mají za úkol fotografii vylepšit. Pokud se tedy díváte na jakoukoliv fotku vyfocenou iPhonem 14 Pro (Max), tak byste měli vědět o tom, že je tak perfektní právě díky Photonic Engine.