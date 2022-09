Přišel vám dnes iPhone 14 Pro (Max)? Tady je 5 hlavních funkcí, které musíte vyzkoušet

Právě dnes odstartovaly prodeje zbrusu nových iPhonů 14 (Pro). Pokud jste se rozhodli pro koupi jednoho z nových modelů, tak už jej nyní dost možná držíte v ruce, anebo čekáte na hovor od kurýra, který vám jej konečně doveze. Zajímavější je u letošní generace jablečných telefonů rozhodně řada s označením Pro, která nabízí hned několik skvělých novinek a funkcí, které rozhodně stojí za to. Pokud jste si objednali právě iPhone 14 Pro (Max), tak v tomto článku najdete 5 hlavních funkcí, které musíte ihned vyzkoušet.

Jednou z nejzajímavějších novinek u iPhonů 14 Pro (Max) je rozhodně jejich dynamický ostrůvek, tedy průstřel ve tvaru pilulky, který plně nahradil dosavadní výřez. Apple z tohoto průstřelu vytvořil interaktivní prvek, který se stal nedílnou součástí systému, jenž jej využívá k nespočtu různých akcí. Dynamický ostrůvek může různě měnit svůj tvar, zvětšovat se a zmenšovat, prodlužovat a zkracovat, a to na základě toho, co zrovna na iPhonu děláte. Zobrazit se v něm může například rozhraní příchozího hovoru, informace o připojení AirPods, autorizace skrze Face ID, rozhraní Apple Pay a AirDropu, informace o nízkém nabití baterie a nabíjení, hudební přehrávač a mnoho dalšího.

Fotoaparát

Apple u nového iPhonu 14 Pro (Max) pořádně vylepšil také fotosoustavu. Konkrétně je řeč primárně o hlavním širokoúhlém fotoaparátu, který získal rozlišení 48 MP a poskytne vysoce kvalitní snímky, o kterých se vám snad ani nesnilo. Tento nový fotoaparát je samozřejmě možné využít také při focení do formátu ProRAW, což ocení především pokročilí fotografové. Nesmíme zmínit příchod speciálního Photonic Engine, který se postará o to, aby vaše snímky byly ještě o mnoho lepší. Co se videa týče, tak přichází akční režim s perfektní stabilizací, přední kamera pak konečně umí automatické ostření. Nechybí vylepšení pořizování snímků ve špatných světelných podmínkách, lepší makro snímky a mnoho dalšího.