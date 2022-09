iPhone 14 Pro nabízí skvělou vychytávku pro šetření baterie. Jsou k ní však potřeba Apple Watch

Zdá se, že minulý týden představené iPhony 14 Pro (Max) stále skrývají celou řadu skutečně zajímavých tajemství. Jedno z nich prozradil před pár hodinami i přední technologický youtuber Felixby z Německa, který hybridní Apple Event navštívil a který si z něj přivezl velmi zajímavý poznatek ohledně Always-on displeje novinek.

Že se Always-on displej iPhonu 14 Pro (Max) vypne při vložení telefonu do kapsy, otočení telefonu displejem dolů či při podobných činnostech zřejmě nikoho nepřekvapí. Co však překvapivé je a to poměrně dost, je fakt, že se Always-on na displeji vypne i v případě, že se od telefonu vzdálíte a tedy jej v danou chvíli nemůžete kontrolovat. Háček je však v tom, že aby tato funkce fungovala, je třeba mít na ruce Apple Watch, jelikož právě ty slouží ve spojení s iPhonem k měření toho, jak daleko od něj jste. Jinými slovy, díky vzdálenosti uživatele s Apple Watch iPhone rozpozná, zda může Always-on vypnout či zda jej je třeba mít i nadále zapnuté. Každé vypnutí displeje přitom ušetří energii v baterii a tedy i prodlouží výdrž samotného telefonu. Jak bude vše fungovat nicméně ukáží až první reálné testy, které odstartují v pátek. Do té doby bude funkce pravděpodobně zahalena tajemstvími, jelikož o ní Apple nehovoří ani v technických specifikacích telefonu.