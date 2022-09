Na Androidy dorazila první kopie Dynamic Islandu z iPhonů 14 Pro. Je pro všechny

Netrvalo dlouho a jeden z nejvýraznějších prvků nových iPhonů 14 Pro (Max) se dočkal svého prvního většího okopárování. Řeč samozřejmě není o ničem menším než o Dynamic Islandu, který Apple vytvořil proto, aby co nejlépe skryl průstřely v displeji svých nových telefonů. Jelikož se však jedná kromě maskování i o nový ovládací prvek, který má rozhodně solidní potenciál, rozhodli se jej vývojáři androidích aplikací okopírovat a dostat právě na Androidy. A právě první volně stažitelný kousek je již v obchodě Google Play.

Aplikace nese název dynamicSpot a ve výsledku nedělá nic jiného než že přidává do horní části displeje androidího telefonu černý ovál v designu Dynamic Islandu, který slouží k zobrazování a ovládání přehrávače hudby, časovače, stavu baterie či několika dalších funkcí, které jsou v takto malém prostoru k dispozici. Poměrně zajímavé je pak to, že androidí řešení nabízí třeba i možnost hlubšího přizpůsobení ve stylu navolení si, co se má v Dynamic Islandu zobrazovat a co nikoliv, o čemž si můžeme v případě Applu nechat tak maximálně zdát – tedy alespoň prozatím. Minimálně V tomto směru je tedy androdí řešení o něco přívětivější než to z dílny Applu. Na druhou stranu je však třeba znovu zdůraznit, že se v případě Androidů jedná skutečně jen o designový prvek, který nevznikl za účelem něco skrýt, jak tomu je u Applu. Dá se tedy říci, že je u něj do jisté míry na obtíž, protože zbytečně zabírá kus displeje.