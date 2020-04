Podívejte se na parádní koncept iOS 14 s widgety, Always-on i novým multitaskingem

Zatímco při pohledu na současnou situaci v České republice by se dalo s trochou nadsázky říci, že absolutně nikdo netuší, co přinese další den za překvapení, v případě Applu tomu tak není. S jistotou totiž můžeme již nyní říci, že v září vydá iOS 14, který světu představí už v červnu. Nový operační systém by kromě některých nových funkcí měl přinést, jak již společnost tradičně deklaruje, vyšší stabilitu, plynulost a výdrž iPhonu na jedno nabití, což jsou aspekty, které mnoha uživatelům leží na srdci nejvíce.

Co se nových vychytávek týče, v poslední době se hodně hovoří o widgetech na domovské obrazovce, což uživatele rozdělilo na dva tábory. Někteří v tom vidí možnost rychle zobrazit informace, jiní naopak přibližování se Androidu. Zajímavý koncept iOS 14 byl ukázán na YouTube a má jej na svědomí účet the Hacker 34. Ve svém počinu ukázal samozřejmě diskutované widgety, také ale něco navíc. Řeč je například o funkci Split View, plovoucím Docku, Emoji Baru a tak podobně. Na velmi povedený koncept se můžete podívat v přiloženém videu či galerii.

Apple s nejvyšší pravděpodobností představí iOS 14 na své konferenci Worldwide Developers Conference (WWDC). Poté započne několikaměsíční betatestování, během kterého Apple bude vychytávat chyby. Ostrá verze systému dorazí nejdříve s představením nových iPhonů 12, což vzhledem k současné situaci není jistě, kdy se přesně stane. Jak se vám koncept iOS 14 v takovém podání líbí?