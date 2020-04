Goldman Sachs: Vydání iPhonů 12 by mohlo být odloženo až na listopad

Jablečná společnost zažívá poslední dobou perné dny a týdny. Kromě nutnosti na dlouhou dobu uzavřít řadu továren a Apple Storů ji totiž čeká další zásadní rozhodování, jenž s velkou pravděpodobností určí nejen výši fiskálních a kvartálních výsledků, ale také plán na příští měsíce a roky. Podle Goldman Sachs totiž koronavirová pandemie výrazně ztížila Applu výrobu nové generace iPhonu, nejen z hlediska nedostupnosti materiálů a součástek, ale také hromadného uzavírání hranic, které znemožňuje obchodní cesty inženýrů a důležitých zaměstnanců.

Fotogalerie iPhone 12 Pro koncept -FB iPhone 12 Pro koncept -12 iPhone 12 koncept-4 iPhone 12 Pro koncept -3 +3 Fotek iPhone 12 Pro koncept -1 iPhone 12 Pro koncept -5 Vstoupit do galerie

Co týden, to nová spekulace a prognóza týkající se vydání iPhonu 12. Ač Apple neváhal a konečně oznámil druhý iPhone SE, nad novou generací stále visí otazník, a byť se výroba v Číně rozjela již téměř na plné obrátky, dohnat ztráty nějakou dobu ještě potrvá. Kromě toho také pandemie ztížila, či úplně znemožnila výjezdy inženýrů do zahraničí, což výrazně narušuje práci na prototypech a podkladech pro výrobu. Ani investiční společnost Goldman Sachs nevidí prognózy příliš optimisticky, jelikož podle ní počet dodaných kusů jablečného telefonu klesne ve třetím kvartálu o 36%, a to jak z důvodu poptávky, tak celkové epidemiologické situace. Podle expertů si tak Apple bude muset s vydáním počkat až na listopad, což by narušilo dosavadní plány.

Stejně tak Goldman Sachs předpovídá výrazné snížení cen nových telefonů, a to především kvůli nastupující krizi, jež podle předpovědí zasáhne celý svět. To může potenciálně vyústit ve snížený zájem ze strany zákazníků, kteří raději budou utrácet peníze za nezbytné věci a nákup smartphonu odloží na další rok, kdy se situace s trochou štěstí stabilizuje. Částečnou náhradou v portfoliu Applu může být nově oznámený iPhone SE, který je díky své ceně bezkonkurenční volbou. Stejně tak analytici nepředpokládají výrazný odliv příznivců Applu, kteří si spíše počkají na lepší příležitost k upgradu. Nezbývá než čekat, jak se celá situace vyvine, ale spekulací je nespočet a jen samotná jablečná společnost může vše definitivně rozseknout.