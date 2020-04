Applu unikla spousta detailů iPhonu 12 Pro Max. Známe i jeho přesný vzhled

Do podzimního představení nových iPhonů sice zbývá ještě zhruba půl roku, už nyní však o chystaných telefonech víme mnohé. O další nálož informací se nyní postaral youtuber EverythingApplePro ve spolupráci s leakerem Maxem Winebachem, kteří společně odhalili celou řadu detailů chystaného iPhonu 12 Pro Max. A jelikož pochází veškeré informace této dvojice od ověřených a především pak na sobě nezávislých zdrojů, lze je brát s trochou nadsázky jako předčasné představení tohoto modelu.

Zdroje potvrdily, že iPhone 12 Pro Max dorazí s displejem o úhlopříčce 6,7” a designem velmi blízkým iPadu Pro. Svá slova opírají o uniklá schémata přímo z továren dodavatelů Applu, kteří se již začínají na výrobu novinek připravovat. Tělo telefonu bude tvořeno stejně jako v posledních letech ocelovým rámečkem, záda a přední strana pak budou ze skla. Zdroje rovněž potvrdily, že Apple po letech upustí od zaoblení přední strany a boky displeje tak budou stejně jako u iPadů Pro 3. a 4. generace či starších iPhonů rovné.

Záda telefonu bude zdobit velká fotoaparátový modul se třemi objektivy a skenerem LiDAR, který slouží pro 3D skenování okolí iPhonu. Modul bude rozměrově ještě větší než je tomu nyní u iPhonů 11 a 11 Pro (Max), zato však bude zřejmě zapuštěnější do těla a tím pádem nebude působit příliš rušivě. Logo Applu si pak samozřejmě zachová své nové místo ve středu zad. Co se týče boků telefonů, na jednom z nich nalezneme buď Smart Connector, nebo plošku pro bezdrátové nabíjení Apple Pencil, která by se tím pádem mohla u iPhonů dočkat konečně podpory. Power Button se pak posune mírně dolů a slot pro fyzickou SIM kartu zase o pár milimetrů nahoru. Beze změny naopak zůstanou tlačítka pro ovládání hlasitosti a přepínač tichého a hlasitého režimu. Spekulace o jeho transformaci se tak ani letos nenaplní.

Obří změny se dočká i přední strana telefonu. Výřez v displeji bude oproti iPhonům X, XS a 11 Pro výrazně menší, díky čemuž se do stavového řádku kolem něj vejde mnohem více informací. Výrazného zúžení se dočkají i rámečky kolem displeje a to snad až o 0,9 mm. I díky tomu si tak bude moci iPhone 12 Pro Max zachovat rozměry téměř totožné s iPhonem 11 Pro Max, přestože bude mít o 0,2” větší displej. Pokud by vás pak zajímaly další rozměry, telefon by měl být “hubenější”. Místo stávající 8,1 mm by totiž měl zhubnout na 7,4 mm.

Velmi slušného upgradu se dočkají i reproduktory, které by měly být o 10 až 15 % hlasitější a měly by nabízet i lepší dynamický rozsah než loňské modely. Samozřejmostí je pak podpora 5G sítí či WiFi 6. Dorazit by měla i vyšší obnovovací frekvence displeje a to zřejmě na všechny chystané modely. Co se pak týče barevných variant, dočkat se máme klasické vesmírně šedé, bílé, zlaté a nově i námořnicky modré. Naopak Půlnočně zelená se z nabídky Applu podle všeho odporoučí.