Jak rychle se vybíjí iPhone 14 Pro s Always-on s tapetou a bez ní

Když Apple loni na podzim u iPhonů 14 Pro (Max) po letech čekání konečně ukázal jeho verzi Always-on displeje, kromě nadšených reakcí se setkal i s vlnou kritiky. Always-on v podání Applu se totiž v době jeho vydání od konkurence výrazně lišil, jelikož zobrazoval neustále tapetu z lock screenu, byť tedy samozřejmě ve speciální ztmavené verzi. Androidí telefony přitom dlouhodobě vsází na zobrazení času a dalších základních informací na čistě černé ploše, čímž šetří baterii daleko víc. Právě k přepracování Always-on do androidí podoby se proto Apple rozhodl v iOS 16.2, do kterého přidal možnost zobrazování tapety v Always-on vypnout. Docílil však skutečně toho, že je nyní tento režim úspornější?

Přesně na tuto otázku se nyní rozhodl najít odpověď youtubový kanál PhoneBuff, který se právě na testy výdrže dlouhodobě zaměřuje. Hned na úvod je nicméně třeba říci, že pokud čekáte rozdíl, který člověku vyrazí dech, čekáte marně. PhoneBuff vedle sebe postavil jak iPhone 14 Pro s deaktivovaným Always-on, tak i modely s aktivovaným Always-on a tapetou a bez ní, přičemž došel k velmi zajímavému závěru. Při aktivním Always-on s tapetou spotřebovává iPhone o 0,8 % více baterie za hodinu oproti zcela deaktivované funkci, v případě aktivního Always-on bez tapety je to pak o 0,6 %. Rozdíl mezi aktivní a neaktivní tapetou v režimu Always-on je tedy vskutku titěrný a skoro by se až chtělo říci, že pokud až takový důraz na výdrž telefonu nedáváte a tapeta u Always-on se vám líbí, je naprosto zbytečné jí vypínat. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že celé měření je třeba brát s určitou rezervou, jelikož jen stěží odráží reálné používání iPhonu. Ten totiž v situacích, kdy je to jen trochu možné, Always-on automaticky vypíná a tím šetří baterii, což jinými slovy znamená, že v reálu budou rozdíly ještě menší.

Další zajímavostí, kterou video odhalilo, je fakt, že Always-on bez tapety spotřebovává na iPhonech 14 Pro baterii stejným tempem jako na konkurenčním Samsungu Galaxy S22 Ultra. Spekulace o tom, zda je lepší Always-on na iPhonech či Androidech lze tedy konečně ukončit, jelikož je evidentní, že rozdíly jsou naprosto nulové, maximálně pak zcela zanedbatelné. Vzhledem k tomu, že jak Androidy, tak iPhony používají Always-on na stejné bázi se však nelze této skutečnosti absolutně divit.

