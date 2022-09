Změřili jsme, jakou spotřebu má Always-On na iPhonech 14 Pro v porovnání s minimálním a maximálním jasem

Jednou z nejzajímavějších novinek iPhone 14 Pro je bezesporu Always-On display. Jedná se také o nejdiskutovanější novinku a protože o ni často mluví především lidé, kteří nový iPhone neviděli ještě ani z vlaku, rozhodl jsem se změřit, jak to vlastně s tímto displejem, respektive funkcí je a jak velký vliv má na výdrž baterie právě onen Always-On režim. Při té příležitosti jsem se pak podíval také na rozdíl ve spotřebě baterie s rozdílným nastavením jasu. Pojďte se podívat na náš test Always-On.

Pro testování jsem použil zcela nový iPhone 14 Pro , který byl během celého testu v konstantní pokojové teplotě se stejným okolním osvětlením. Telefon neměl vloženou SIM kartu a proto nefungoval GSM modul, aby nedocházelo ke zkreslení naměřených hodnot kvůli kolísání GSM signálu a tak podobně. Naopak byly zapnuté polohové služby, Wi-Fi a Bluetooth. Všechny aplikace byly vypnuté a telefon měl vypnutý True tone a automatický jas. Protože mám pocit, že první procento ze 100% nabitého telefonu ubývá vždy tak nějak pomaleji než ty ostatní, byl test prováděn od 97 % stavu baterie. Vzhledem k tomu, že Always-On funguje pouze na uzamčené obrazovce, kde pro změnu nefunguje, když nastavíte, aby se nikdy nevypl displej, vyřešil jsem to tak, že jsem pro měření s vypnutou funkcí Always-On vytvořil screenshot zcela totožný s tím, co bylo na obrazovce při Always-On a ten jsem zobrazil v galerii přes celý displej. Díky tomu iPhone při všech měřeních ukazoval 1:1 to stejné s jedinou vyjímkou a to jsou měnící se čísla na hodinách a stavu baterie, což je však energeticky zcela zanedbatelné.

minimální jas always-on maximální jas Počáteční hodnota 97% 86% 81% Hodnota po 3 hod. 89% 81% 68% Pokles % baterie -8% -5% -13%

Zajímavé je, že pokud snížíte jas na minimum, tak telefon svítí reálně o dost méně, než když je zapnuta funkce Always-On. Jediný rozdíl je tak fakticky v tom, že při Always-On se sníží obnovovací frekvence displeje na 1 Hz, což znamená, že se displej obnoví jednou za vteřinu. Při snížení jasu na minimum se v momentě, kdy máte zobrazenu statickou fotku, jako je tomu v našem případě během testu, sníží frekvence displeje na 10 Hz, tedy k obnovení displeje dojde 10x za vteřinu. Rozdíl mezi Always-On a minimálním jasem je tedy pouze 3 % a ta jsou dána onou obnovovací frekvencí displeje.

Je však velmi důležité upřesnit, že Always-On nefunguje běžně tak, jako v našem testu, protože se displej i při zapnutí této funkce vždy, když je to možné vypne a to v situacích, kdy dáte telefon do kapsy, otočíte jej displejem dolů a tak podobně. V praxi tedy skutečně dochází k tomu, že se s Always-On sníží za den výdrž baterie o 10 až 15 % s tím, že záleží, jak moc telefon využíváte a jak moc často jej zkrátka jen položíte na stůl. V našem testu se tedy ukázalo, že rozdíl mezi Always-On a minimálním jasem je zhruba 1 % za hodinu, což vskutku není mnoho.

Naopak je celkem zajímavé, že pokud jste si mysleli, jak výrazně šetříte baterii, když používáte co nejnižší jas, pak ji sice samozřejmě šetříte, ale rozdíl mezi maximálním a minimálním jasem je za 3 hodiny pouze 5 %, což je 1,6 % za hodinu. Je tedy otázkou, zda se vám skutečně vyplatí mít snížený jas kvůli ušetření 1,6 % baterie za hodinu. Opět ovšem berte v úvahu, že se jedná v našem testu o statický obrázek a hodntoy se mohou lišit podle toho, jaké barvy telefon ukazuje a například při hraní hry na minimální a maximální jas může být rozdíl výraznější.

Na závěr tedy ještě malá rekapitulace. Jak se zdá, tak Always-On skutečně není příliš šetřivý k baterii iPhone v případě, že jej opravdu používáme během celého dne. Tedy pokud telefon položíte na stůl v kanceláři a 9 hodin se jej nedotknete, přijdete o 15 % baterie, na druhou stranu, k této situaci zřejmě běžně nedochází. Co se týká rozdílu mezi minimálním / maximálním jasem a Always-On, je jasně vidět, že největší vliv na výdrž baterie má frekvence displeje a až poté jeho jas. Pokud tedy opravdu nejste v situaci, kdy máte před sebou dvě hodiny k nejbližší nabíječce a zároveň 10 % baterie, pak řešit snížení jasu jen kvůli zvýšení výdrže baterie je celkem zbytečné. Apple zřejmě mohl zabudovat Always-On i do iPhone 13 Pro, ovšem pokud by displej svítil stejně jako u iPhone 14 Pro a byla frekvence snížena jen na 10 Hz a nikoli 1 Hz, pak by se telefon vybíjel odhadem rychlostí okolo 10 % za hodinu, což je dvakrát víc, než je tomu v případě iPhone 14 Pro.