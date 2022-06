5 novinek, které by Apple mohl představit na dnešní WWDC22

Tak jsme se po několika týdnech dlouhého čekání konečně dočkali. Dnes, tedy 6. června 2022, se koná vývojářská konference WWDC22, která rozhodně každoročně patří mezi jednu z nejdůležitějších konferencí od Applu. Tradičně již nyní víme, že se dnes dočkáme představení nových operačních systémů, tedy iOS a iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 a tvOS 16. S velkou pravděpodobností ale nebudou nové systémy vším, čeho se dnes dočkáme. Ve hře je totiž představení několika dalších věcí, především tedy hardwarových produktů. Pojďme se společně v tomto článku podívat na celkově 5 věcí, kterými by nás Apple dnes večer mohl mile překvapit.

MacBook Air M2

O příchodu nového MacBooku Air se šíří zvěsti již pekelně dlouho. A není se čemu divit, jelikož ten aktuální je již rok a půl bez aktualizace – konkrétně první generace s čipem M1 přišla v listopadu 2020. Na dnešní WWDC22 by měl Apple s největší pravděpodobností představit čip M2 a s ním společně také zbrusu nový MacBook Air, který by měl být po vzoru MacBooků Pro přepracovaný. Těšit se kromě čipu M2 můžeme na nový tvar těla, několik nových barev či navrácení MagSafe. I nadále zůstane MacBook Air (2022) nejlevnějším přenosným počítačem od Applu – jeho cena by měla startovat na zhruba 30 tisících korunách. Jestli se hardwarových novinek opravdu dočkáme, tak je právě MacBook Air velkým adeptem na představení.

Aktualizovaný Mac mini

Stejně jako MacBook Air je již rok a půl neaktualizovaný Mac mini. Ten byl tedy představen v roce 2020, tedy v době, kdy byl na světě pouze jediný čip Apple Silicon pro počítače, a to M1. V současné době už jsou však procesory z této rodiny k dispozici rovnou čtyři. Apple toho využil na poslední konferenci, kdy představil Mac Studio, který si můžete nakonfigurovat s čipy M1 Max a M1 Ultra. A když se nad tím zamyslíte, tak by s velkou pravděpodobností mohl Apple u nového Macu mini přijít s čipem M1 Pro, který v odvětví těchto počítačů zatím nevyužil. Každopádně se čím dál tím více spekuluje o osazení čipy M2. A smysl by to zcela jistě dávalo – v minulosti byl Mac mini představen po boku MacBooku Air a oba tyto počítače disponovaly stejnými čipy. Takže pokud dnes dojde k představení MacBooku Air, dojde zcela jistě také k představení nového Macu mini (a naopak).

Mac Pro

O dnešním představení vrcholného Macu Pro se nijak zvlášť nemluví – jak se ale říká, tichá voda břehy mele. Pokud dnešní představení Macu Pro berete jako nepravděpodobné, stejně jako většina ostatních jablíčkářů, tak je třeba vám něco připomenout. Na poslední konferenci, konkrétně při představování Macu Studio, jsme se od jednoho z představitelů Applu dozvěděli, že tento stroj není náhradou za Mac Pro. Za touto větou pak ještě zazněl dodatek, že se představení Macu Pro dočkáme již brzy. Pro každého jedince na světě znamená termín „již brzy“ samozřejmě něco jiného. Někdo to může vnímat jako pár týdnů, někdo zase jako pár let. Každopádně, z tohoto důvodu bychom se Macu Pro s Apple Silicon dnes mohli dočkat. Smysl to dává i z toho důvodu, jelikož Apple na WWDC20 zmínil, že do dvou let dokončí kompletně přechod na Apple Silicon a právě Mac Pro je posledním počítačem od Applu, ve kterém se stále nachází procesory Intel. Takto by se tedy Applu povedlo dodržet slovo. Představení Macu Pro by přišlo vhod i z toho důvodu, jelikož zatímco ostatní počítače už nejspíše budou mít čipy M-series druhé generace, tak Mac Pro by zatím vůbec Apple Silicon neměl. Důvodů pro představení Macu Pro je tedy více než dost, a pokud se dnes nedočkáme představení AR/VR brýlí Apple, tak nevidím důvod, proč by se nemohlo jednat o One more thing.

AirPods Pro 2. generace

Když Apple před téměř šesti lety představil první generaci AirPods, nikdo netušil, jak úspěšný produkt to bude. Aktuálně už je k dispozici třetí generace AirPods, co se však týče vrcholnějších AirPods Pro, tak u těch si stále musíme vystačit s generací první. O možném představení AirPods Pro 2. generace kolují zvěsti již opravdu dlouho a podle úniků jsme se jich měli dočkat již před několika měsíci. Prozatím jsme se však nedočkali, bohužel. K představení by tak teoreticky mohlo dojít už dnes. U AirPods Pro 2. generace bychom se měli dočkat například vylepšení aktivního potlačení hluku, větší výdrže, více velikostí nástavců či možnost sledování pohybu a aktivity. Samozřejmostí by pak měl být i lepší zvuk, dost možná v novém bezztrátovém formátu, který by byl přenášen vzduchem.

Apple Classical

Výše jsme si uvedli čtyři hardwarové očekávané novinky. Nutno ale zmínit, že existuje ještě jedna softwarová novinka, tedy mimo systémy, které bychom se měli dočkat. Jedná se o novou službu Apple Classical, která by uspokojila všechny milovníky vážné (klasické) hudby. Vyhledávání vážné hudby v rámci Apple Music totiž není úplně ideální, a tak kalifornský gigant už dlouhou dobu pracuje na aplikaci Apple Classical, o které už se dokonce objevily různé informace v kódu iOS. Příchod Apple Classical se očekává ve spojení s AirPods Pro 2. generace, takže pokud se dočkáme představení těchto nových sluchátek, s největší pravděpodobností přijde i Apple Classical (a naopak). Uvidíme, zdali se dnes Apple bude věnovat pouze systémům a počítačům, anebo zdali si najde čas i na hudbu.