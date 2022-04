Apple Classical: Co to je a kdy bychom se měli dočkat

Před několika týdny se začalo tak nějak šuškat o nové nativní aplikaci od Applu, která by se měla zanedlouho usadit v jablečných zařízeních. Konkrétně by se mělo jednat o aplikaci s názvem Apple Classical, která bude mít co dočinění s hudbou. Vůbec první zmínky o této nové aplikaci se objevily v beta verzi aplikace Apple Music pro Android, další informace pak byly objeveny v kódu aktuálně nejnovější beta verze operačního systému iOS 15.5. Prozatím tedy oficiálně aplikace Apple Classical neexistuje, pojďme si však v tomto článku říct, k čemu by měla sloužit a kdy bychom se jí mohli dočkat.

Apple Classical: Co to je?

Jak už může název této aplikace a první odstavec článku napovědět, tak Apple Classical bude pracovat s vážnou (klasickou) hudbou. Nyní si možná říkáte, že na hudbu již existuje Apple Music, kde najdete veškerou hudbu, včetně té vážné. Proč by tedy měla vznikat nějaká druhá aplikace, která má být zaměřena jen na vážnou hudbu? Odpověď zní v tomto případě vcelku jednoduše. Pokud jste někdy tento žánr hudby v Apple Music vyhledávali, tak jste mohli na vlastní kůži zjistit, že se rozhodně nejedná o úplně silnou stránku této služby. Důvodem je, že jednotlivé skladby vážné hudby jsou často součástí mnoha různých alb. Kromě toho se navíc stává, že má jedna vážná skladba hned několik verzí, které jsou různě upravené nahrávacími společnostmi nebo třeba orchestry, takže mohou vznikat zmatky při vyhledávání apod.

Takto aktuálně vypadá žánr Vážná hudba v Apple Music:

Kalifornský gigant se každopádně zařekl, že bude neustále Apple Music vylepšovat, čehož jsme v poslední době svědky. A právě dalším vylepšením, které se chystá, je právě příchod aplikace Apple Classical, ve které bude o mnoho jednodušší vážnou hudbu vyhledávat a poslouchat. Neznamená to však, že by došlo k odstranění vážné hudby z Apple Music a kompletnímu přesunu do nové aplikace. Pokud však v budoucnu začnete v Apple Music nějakou vážnou hudbu poslouchat, tak vám dá aplikace vědět, že si poslouchání tohoto hudebního žánru můžete zpříjemnit a nabídne vám právě přesun do Apple Classical – tedy takto by to mělo fungovat na základě objevených informací v kódu iOS 15.5, viz obrázek níže.

Apple Classical: Kdy bychom se měli dočkat?

Jestliže patříte mezi jedince, kteří rádi vážnou hudbu poslouchají, tak vás možná Apple Classical již nyní zaujal. Jak bylo zmíněno výše, tak prozatím tato aplikace součástí iOS a dalších systémů není a nějakou dobu ještě nejspíše nebude. Pokud byste se chtěli zeptat na to, kdy bude Apple Classical plně k dispozici uživatelům, tak přesné datum bohužel prozatím neznáme. Mnoho jedinců však tvrdí, že bychom se teoreticky mohli dočkat s příchodem AirPods Pro druhé generace. Tato sluchátka by totiž podle dostupných informací měla být schopna bezdrátově přehrávat bezztrátový zvuk, což by ve spojení s Apple Classical dávalo snad největší smysl. Dost možná bychom se AirPods Pro druhé generace mohli dočkat už na letošní červnové konferenci WWDC22. Otázkou pak zůstává i to, zdali si uživatelé budou muset za Apple Classical zaplatit zvlášť, anebo zdali bude předplatné této aplikace společné s předplatným Apple Music. Pravděpodobnější je v tomto ohledu druhá varianta.