Chystá se Apple večer překvapit? Představit má prý i dva nové Macy mini

Zatímco ještě před pár hodinami se mohlo zdát, že bude dnešní úvodní Keynote vývojářské konference WWDC nudná z hlediska hardware, opak je možná pravdou. Poté, co výrazně zesílily spekulace okolo představení nové generace MacBooku Air, se totiž nyní začalo intenzivně šuškat i o příchodu nových Maců mini. Stačilo jejich nenápadné zalistování americkým autorizovaným prodejcem Apple produktů.

Všímaví jablíčkáři před pár hodinami na eshopu B&H Photo, který je autorizovaným prodejcem Apple produktů, objevili nově zalistovanou dvojici Maců mini, které mají být oba osazené čipy M2. Zatímco jeden z nich se tváří jako klasická stolní verze, kterou známe i dnes, druhý nese název Mac mini tower, za kterým se pravděpodobně skrývá dosud neznámý typ zařízení. V kuloárech se nicméně šušká i o tom, že by se mohlo jednat o pracovní název chystaného Macu Pro, který má oproti verzi s čipy Intel výrazně zmenšit své rozměry a svým způsobem by tak klidně mohl Mac mini, byť s výrazně větší výškou, připomínat.

Představení nového Macu mini nahrává do jisté míry také fakt, že jeho předešlou generaci Apple ukázal spolu s MacBookem Air, jehož aktualizaci dle všeho plánuje v brzké době, ne-li dnes. Pokud se tedy Air dnes představí, z logiky věci by to mohlo být opět po boku Macu mini, který bude ve výsledku osazený stejným čipsetem. Nechme se tedy překvapit, s čím vším na nás dnes večer Apple nakonec vyrukuje.