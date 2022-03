Apple zřejmě chystá velkolepý návrat 3D Touch

Zatímco ještě před pár lety disponoval displejem citlivým na tlak kdejaký iPhone či Apple Watch, v současnosti je již situace zcela jiná. Na novějších iPhonech a Apple Watch byste totiž displeje s podporou 3D Touch či Force Touch hledali marně a jediným místem, ze kterého se podpora tlakového ovládání neztratila, tak zůstává Trackpad – ať už samostatný či v MacBooku. To by se nicméně mohlo v dohledné době změnit, jelikož Apple na nových možnostech tlakového ovládání displeje dle všeho pracuje.

Americký patentový úřad schválil Applu v posledních několika dnech pár patentů, které se právě kolem tlakového ovládání točí a které se zdají být “na první dobrou” velmi zajímavé. Applu se totiž dle nich podařilo vymyslet a možná dokonce už i vyrobit speciální mikroelektromechanické snímače tlaku, které je schopen implementovat pod displej či fyzická tlačítka a následně skrze snímání tlaku spouštět v zařízení přednastavené funkce. Nový systém snímání tlaku není dle všeho absolutně prostorově náročný, což byl právě u 3D Touch hlavní kámen úrazu a tedy i věc, kvůli které musel být z Apple produktů odstraněn.

Patenty, které byly zveřejněny, odhalují jak “klasické” použití tlakového ovládání pro rozšířené možnosti displeje, tak jeho nasazení pod tlačítka, která by se díky němu mohla stát de facto pevnými, avšak “promáčknutelnými”, jako tomu je třeba o Home Buttonu iPhonu SE 3. Díky tomu by tak měl být Apple schopen ušetřit vnitřní prostor v zařízení a zároveň jej učinit voděodolnějším, jelikož každý fyzický průstup do nitra zařízení představuje potenciální riziko. Je nicméně třeba jedním dechem dodat, že registrace patentu rozhodně neznamená to, že se nasazení technologie u “ostrého” produktu dočkáme. Pravdou totiž je, že jen zlomek registrovaných patentů se dočká fyzického dokončení a následného nasazení u produktů.