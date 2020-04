Zbytečná smrt 3D Touch aneb některé technologie zkrátka ještě do starého železa nepatří

Novým iPhonem jsem si naposledy udělal radost v říjnu 2018. Tehdy jsem si pořídil konkrétně model XS, který mi spolehlivě slouží dodnes a věřím, že by ještě pěkných pár let každodenního zápřahu zvládl. I přesto si však jako správný jablíčkář chci letos na podzim udělat radost generací novou, která mi bude minimálně další rok spolehlivě sloužit. Už nyní však vím, že přechod to bude hořko-sladký a to zejména kvůli Applu a jeho vnímání užitečných technologií.

Jestli mám něco nejen na svém XS, ale obecně na starších iPhonech skutečně rád, je to technologie 3D Touch. Tlakové ovládaní displeje mi totiž přijde i po těch letech, co je na světě, zatraceně cool a věřím, že nejsem sám. Jasně, je k němu potřeba displej se speciální tlakovou vrstvou, což se ve výsledku podepisuje na vnitřním uspořádání a velikosti komponentů. Nechci teď rozhodně vyznít jako sobec, ale těch pár mAh bych asi v tomto případě kvůli vrstvě pro 3D Touch oželil. Vždyť mnohem větší vliv na výdrž telefonu má i pouhopouhé softwarové nastavení jednotlivých aplikací a potažmo optimalizace operačního systému, nežli 10 mAh navíc v baterii. Apple ale evidentně jiného názoru a to už od roku 2018, kdy dal sbohem 3D Touch u prvního iPhonu – konkrétně modelu XR. O rok později následovaly 11, 11 Pro a 11 Pro Max. A stejný osud potká i letošní modely 12 a 12 Pro. A já se ptám, proč. Haptic Touch se co do rychlosti a komfortu stále 3D Touch nerovná a celkově je uživatelský zážitek z něj alespoň pro mě zkrátka výrazně slabší než ze 3D Touch. Chápu, že ten zase nemusíte používat vy a v Haptic Touch si libujete. Není však škoda, že jeho “hejtři” nedostávají od Applu možnost volby, stejně jako vy jste jí dostali u iPhonů do loňska?

Myslím si, že ano. Otevřenost Applu by v tomto směru určitě nebyla na škodu. Tím spíš, když například na Apple Watch se o odchodu 3D Touch (respektive Force Touch) nemluví ani výhledově a ani u trackpadů novějších MacBooků, které jeho obdobu též zvládají, se nedá tak úplně počítat s tím, že by mu chtěl Apple v brzké době vystavět stopku. Tlakové ovládaní tedy rozhodně ještě do starého železa nepatří. Proč se ale takto razantního kroku dočkaly iPhony 11 (Pro) a letos se jej dočkají též s největší pravděpodobností všechny modely? Odpověď je samozřejmě naprosto jednoduchá – finance. Platit tlakovou vrstvu u displeje se zkrátka už Applu nechce a jako nejlepší řešení zvolil její úplné odstranění a to i na úkor určité nespokojenosti ze strany uživatelů. “Stejně si ty nové iPhony koupí,” možná si při rozhodování o životě a smrti 3D Touch inženýři v Applu pomysleli. A ano, mají pravdu, naprostá většina věrných jablíčkáři si nový iPhone bez 3D Touch stejně koupí a zvykne si na něj. Důvodů pro to přitom může být celá řada – od bezmezného fanouškovství až zkrátka jen po nutnost obnovení hardwaru v již postaveném ekosystému, který neumožňuje jen tak vyskočit, jelikož vše je v něm propojeno se vším.

Apple samozřejmě nikdy nepřizná, že se tlakové vrstvy zbavil primárně kvůli snaze ušetřit, a ve všech svých vyjádřeních bude tento krok obhajovat technologickým pokrokem či novou úrovní ovladatelnosti iOS. Zde musíme pokorně přiznat, že rozporovat mu minimálně v otázce nové úrovně ovladatelnosti nelze, jelikož Haptic Touch de facto naučil částečně funkce 3D Touch i stařičké telefony, které si o něm mohly nechat jen zdát. Na druhou stranu, je to, že softwarové řešení dokáže dostat určitou donedávna ryze hardwarovou vychytávku všude, důvod k tomu, aby byla právě nad hardwarem upřednostňováno? Osobně si to nemyslím, stejně jako si nemyslím, že krokem vpřed bylo před let zrušení MagSafe u MacBooků či pozvolné spuštění výroby čím dál hůře upgradovatelných Maců. To vše je zpravidla skrýváno za šlechetné úmysly ve formě technologického pokroku, který však zkrátka nemusí jít naproti uživatelům a to bez ohledu na to, zda je opravdový či nikoliv. Jinými slovy – byl bych opravdu rád, kdyby technologie, které nejsou vyloženě na obtíž novým generacím Apple produktů kalifornský gigant zachoval a v ideálním případě je neustále rozvíjel, protože jedině tak si dlouhodobě zachová maximální spokojenost svých uživatelů, která je z dlouhodobého hlediska nejdůležitější.