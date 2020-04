Jak ovlivní současná krize Apple?

Na světe už nenajdete jediného ekonoma, který by něpředpovídal, že v roce 2020 zažijeme obrovskou finanční krizi, která se kvůli některým rozhodnutím vlád může po celém světě přenést také do dalších let. Otázkou zůstává, o jak velké krizi je řeč. V případě ČR nastane dle mého osobního názoru největší problém přesně za 12 měsíců, kdy firmy budou nuceny zaplatit to, co jim banky nyní půjčily. Jen ztěží si umím představit, jak budou společnosti, které po pár dnech zastavení provozu neměly dostatek hotovosti na překonání krize nyní, do roka a do dne vydělávat o tolik víc, aby dokázaly platit veškeré své závazky, když si neuměly naspořit dostatek financí v době extrémního ekonomického růstu. Vlna propouštění tedy v některých odvětvích nastane dle odborníků nyní, v některých pak přesně za rok, kdy budou chtít stát a banky zpět své peníze.

Největší problém pro Apple spočívá v tom, že se jedná o globální záležitost, jenž zasáhla víceméně každou jednu zemi na této planetě a zatím to vypadá tak, že čím ekonomicky vyspělejší země, tím drtivější dopad se jí bude týkat. Apple nás v posledních letech namotal na model, kdy jsme si každý rok měli koupit nový iPhone, iPad a ideálně také Apple Watch, AirPods a jednou za 2 až 3 roky MacBook. Přitom jsme kolikrát ani nepřemýšleli nad tím, jak moc velká změna přechodem na nové zařízení nastane. Jen málokdo uvažoval nad tím, zda se mu za ty peníze vyplatí koupit si nový telefon, který nabízí jen pár drobností navíc oproti tomu, který má aktuálně v kapse.

Lidé se nyní začnou mnohem víc zamýšlet nad tím, jaké změny za své peníze dostanou, jaké novinky získají a co to pro ně bude znamenat. Budou mnohem méně ochotni utrácet za věci, které jim nepřinesou nic zásadního. Telefon, který jsme možná ještě v loňském roce vyměnili po necelých dvanácti měsících za nový nám najednou dokáže sloužit dva, tři roky a my si uvědomíme, že vlastně stále funguje stejně dobře jako ty právě představené.

Otázkou je, co to udělá s Applem a celým technologickým světem. Fixní náklady na výrobu, distribuci a marketing produktu jsou stále stejné a je jedno, zda se jej prodá milion kusů nebo 100 milionů kusů. Vyplatí se tedy Applu ještě stále představovat nový model každý rok i za předpokladu, že jeho prodeje klesnou kvůli ekonomické krizi? Nebo se raději začne soustředit na to, aby každé dva až tři roky představil skutečnou pecku, kterou si koupí stále stejné množství lidí jako v současnosti? Odpovědi na tyto otázky jsou v součansé době nejspíš ve hvězdách a nebo na stole v kanceláři Tima Cooka a jeho nejbližších spolupracovníků.

Osobně si však myslím, že nastal ideální čas představit levnější iPhone 9 nebo chceteli iPhone SE 2 a pokračovat v jeho linii rok co rok a skutečné vlajkové lodě představovat jen jednou za dva roky. Applu se díky tomu navíc nabízí víc prostoru pro ladění software, na který se v posledních letech zrovna moc chvály nepěje a je potřeba si uvědomit, že právě sladěnost software a hardware byla pro Apple vždy zcela klíčová. Na ten by se mohl Apple nyní skutečně více zaměřit a první záchvěv toho, že se to děje již nyní je například aktualizace Keynote a Pages, kde po x letech najednou Apple přidal nová témata a nové funkce.

Na druhou stranu právě aktualizace produktů a jejich navázání na služby je pro Apple v posledních letech z hlediska ekonomiky zcela klíčové a společnost bude chtít stále, aby lidé měnili co nejčastěji alespoň některé produkty. Můj osobní odhad je tedy takový, že Apple skutečně představí levnější proudukty a rok co rok je dokáže aktualizovat o zajímavé funkce, které budou pro lidi skutečně něčím novým a přinesou jim přidanou hodnotu. Tím lidi donutí stále aktualizovat alespoň něco a prémiové produkty budou zkrátka aktualizovány méně často než nyní. Zachová se však pravidelný příjem a to je pro společnost to hlavní.