Co dělat, když na iPhone 7 a novějším nefunguje po výměně Touch ID

Pokud patříte mezi domácí amatérské opraváře jablečných zařízení, tak určitě víte o tom, že byste při výměně displeje měli ponechat původní Touch ID. V případě, že společně s displejem Touch ID vyměníte, tak nastává problém. u iPhonu 6s a staršího s Touch ID dojde k deaktivaci možnosti pro odemykání pomocí prstu, u iPhonu 7 a novějšího přestává fungovat jak otisk, tak také možnost pro navrácení na domovskou obrazovku. Uživatelé v tomto případě musí využít virtuální domovské tlačítko v Assistive Touch.

Proč po výměně nefunguje Touch ID?

Někteří z vás se dost možná ptají, z jakého důvodu se po výměně modul Touch ID znefunkční – samozřejmě se jedná o bezpečnostní funkci. Jednoduše řečeno se dá říct, že modul Touch ID disponuje unikátním výrobním číslem, které je zapsané také na základní desce zařízení. Pokud se číslo modulu Touch ID přestane po výměně s číslem na základní desce shodovat, tak iPhone či iPad jednoduše zakáže využívání odemykání pomocí otisku prstu, popřípadě zakáže také možnost pro návrat domů. Celá tato bezpečností funkce je zavedená kvůli tomu, aby nemohlo dojít k odemčení cizího zařízení pomocí Touch ID, které patří k jinému zařízení. Nebýt této funkce, tak by mohl potenciální zloděj „přehodit“ Touch ID mezi vlastním a ukradeným zařízením, čímž by se mohl do ukradeného zařízení dostat.

Jak už jsem zmínil v úvodu, tak po výměně Touch ID za jakékoliv jiné než originální dochází k jeho částečnému či kompletnímu znefunkčnění a jedno je jisté – odemykání pomocí otisku prstu už na zařízení nebude nikdy fungovat. U iPhonů 6s a starších však po výměně funguje alespoň návrat na domovskou obrazovku, díky čemuž je zařízení stále ovladatelné. U iPhonů 7 a novějších, které už nedisponují fyzicky stlačitelným Touch ID, dochází k tomu, že modul nefunguje ani pro návrat domů, ani pro odemykání pomocí otisku prstu. Dá se tedy říci, že se po tomto úkonu stává zařízení prakticky nepoužitelné, a to kvůli složitějšímu ovládání. Pokud jste se i vy dostali do této situace a myslíte si, že už váš iPhone 7 a novější nebude schopen tlačítko Touch ID pro návrat domů využít, tak se pletete.

Bluetooth Touch ID

Technologie se neustále nekontrolovatelně vyvíjejí a stejně to platí i v případě náhradních dílů pro iPhony. Je to již nějakou dobu nazpět, co bylo pro iPhony 7 a novější vytvořeno speciální Bluetooth domovské tlačítko, které je na první pohled k nerozeznání od toho originálního. Právě tohle Bluetooth tlačítko dokáže vašemu iPhonu 7 a novějšímu vrátit funkci pro návrat na domovskou obrazovku, samozřejmě stále bez možnosti využití otisku prstu. Jak už jsem zmínil, tohle Bluetooth tlačítko je k dispozici již delší dobu, každopádně o něm opraváři často nemají ani nejmenší tušení. Pojďme se společně na tohle speciální Bluetooth domovské tlačítko v rychlosti podívat a řekněme si, co umí.

Zmiňované tlačítko se samozřejmě k telefonu připojuje pomocí Bluetooth. To znamená, že po jeho zapojení je nutné se k němu klasickým způsobem v Nastavení připojit, úplně stejně jako například ke sluchátkům. Pokud byste měli obavy z toho, že nebude možné po spárování k iPhonu připojit jiné Bluetooth zařízení, tak se mýlíte. Bluetooth tlačítko můžete využívat společně s nespočtem dalších zařízení. Samotné tlačítko není vůbec náročné na baterii a během jednoho dne využije maximálně 1 % kapacity baterie, což je naprosto zanedbatelné. Tlačítko se k zařízení připojuje klasickým konektorem, který je pro něj uvnitř zařízení určen, při zapojení je nutné provést jen malou úpravu. K dispozici jsou samozřejmě všechny barevné varianty tlačítka – stačí si vybrat tu variantu, která koresponduje s barvou vašeho zařízení. Co se týče cenovky, tak jak na čínských tržištích, tak v tuzemsku, zakoupíte tohle tlačítko za pár stovek korun.

Tento článek nemá samozřejmě sloužit jako nějaká recenze či popis instalace. Jeho cílem je informovat potenciální amatérské opraváře o možnosti, pomocí které mohou iPhonu 7 a novějšímu vrátit alespoň jednu z funkcí Touch ID. Jak už jsem zmínil výše, tak tlačítko zakoupíte na čínských tržištích a dokonce i v Česku – do vyhledávání stačí zadat Bluetooth Home Button či Bluetooth Touch ID. Co se týče pokynů k instalaci, tak ty vám přijdou buď v papírové podobě k samotnému modulu, popřípadě můžete využít YouTube – jeden z návodů, který může při instalaci pomoci, přikládám níže.