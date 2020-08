6 neobvyklých typů dat, která o vás sbírají technologické společnosti

Prakticky každá větší technologická společnost sbírá o svých spotřebitelích určitá osobní data a další informace o zájmech, používaných aplikacích, apod. Ze začátku se tohle lidem samozřejmě nelíbilo, avšak sbírání dat rozhodně tak hrozné není, tedy pokud o vás společnost nesbírá každý bajt a nesleduje, kdy navštěvujete toaletu. Mnohem horší jsou společnosti, které o vás data sbírají a dále je prodávají. Zatímco například Apple o svých uživatelích data sbírá a neprodává je, tak například Facebook již několikrát v minulosti určitá soukromá data uživatelů prodal, za účelem cílení reklam. Kauzy z toho byly obrovské, po několika dnech však Facebook udělené pokuty zamáznul tučnou finanční částkou a vše bylo rázem v pořádku. V tomto článku se však nebudeme věnovat společnostem, která osobní data uživatelů prodávají. Podíváme se na to, jaká zajímavá a neobvyklá data o vás technologické společnosti nejčastěji sbírají.

Jak rychle řídíte v autě

Přemýšleli jste někdy nad tím, zdali zapnutá navigace nějakým způsobem sbírá data o tom, jak rychle jedete? Přiznejme si, kdo z nás alespoň jednou nepřekročil maximální povolenou rychlost v obci, mimo obec anebo na dálnici. Největším strašákem je v tomto případě samozřejmě policejní hlídka, pokud ale navigaci používáte, tak byste měli vědět o tom, že společnosti často data o vaší rychlosti z navigace sbírají. Konkrétně je využívají k tomu, aby bylo možné zkonstruovat vytížení a provoz na silnicích. Kromě rychlosti dokáží některé aplikace sbírat i data o vašem zrychlení (akceleraci) či o intenzitě brždění, a to pomocí akcelerometru. Možná se ptáte, zdali mohou k těmto datům nějakým způsobem přistupovat pojišťovny – většinou ne, jelikož je možné vyčíst rychlost nárazu přímo z vozidla. Pokud by to však bylo nutné při nějakém šetření, tak by se k datům při snažení dost možná mohla dostat.

Vše, co řeknete Siri

Před několika měsíci se internetem prohnala kauza o tom, jakým způsobem sbírají hlasoví asistenti data o svých uživatelích. Ukázalo se, že nejen Apple, ale i ostatní technologičtí giganti sledují každé slovo, které Siri řeknete. U Applu si dokonce nahrávky „rozhovorů“ se Siri mohli poslechnout určití zaměstnanci, kteří byli po puknutí této kauzy náležitě potrestáni. Apple poté do svých zařízení přidal možnost, pomocí které si můžete nastavit, zdali budete svá data se společností sdílet za účely vylepšování či nikoliv. Pokud se tedy ptáte, zdali společnosti sbírají data při komunikování se Siri, tak si můžete být 100% jisti, že ano. Zatímco Apple se rozhodl dát uživatelům možnost pro (de)aktivaci sbírání dat, tak například Microsoft uvedl, že na sbírání dat, prostřednictvím asistentky Cortana, nevidí nic špatného, a že v tom bude pokračovat.

Kódové zámky a hesla

Některé technologické společnosti sbírají informace o tom, jaké máte na vašich zařízeních nastavené kódové zámky, v některých případech dokonce dochází i ke sběru samotných hesel. Tyto prakticky provádí například společnost OnePlus, a to i přesto, že se kvůli toho může dostat do problémů. Společnost OnePlus se však brání tím, že kódové zámky a hesla sbírá pouze pro analýzu, tedy aby mohla zjistit, jak často vaše zařízení odemykáte, zdali používáte silné zabezpečení, apod. Spotřebitelé z toho samozřejmě nejsou pochopitelně nadšeni. Co se týče Applu, tak ten se žádným způsobem nevyjádřil, zdali informace o nastavených kódových zámcích sbírá. Víme ale, že nedochází ke sběru dat v případě skenování obličeje či prstu prostřednictvím Face ID, respektive Touch ID. Operační systém iOS k těmto datům dokonce také nemá přístup, a tak v případě hacknutí nemůže dojít ke zneužití těchto dat.

Na metr přesnou lokaci

Asi nejvíce sbírají technologické společnosti o tom, kde se zrovna nacházíte. Kromě společností to jsou také aplikace, což jsme mohli zjistit s příchodem iOS 13, který na pozadí kontroluje, jakým způsobem o vás aplikace sbírají data o poloze. V několika případech se zobrazilo upozornění, kdy vaši polohu nějaká aplikace (čtěte Facebook) během dne zaznamenávala klidně více než stokrát. Apple se rozhodl zakročit a klasicky mohou aplikace přistupovat k poloze jen tehdy, pokud je máte zapnuté. Pokud chcete nastavit neustálý přístup k poloze, musíte tak učinit ručně v nastavení. Data o poloze tedy sbírají veškeré společnosti, kupříkladu Apple tato data sdružuje v rámci sekce Významná místa. Ta najdete taktéž v nastavení a konkrétně jsou zde data rozdělena na určité záznamy, v rámci kterých si můžete zobrazit přesné místo společně s počtem a časy návštěv.

Veškeré zprávy

Prakticky všechny společnosti také sbírají veškeré vaše zprávy v rámci konverzací. Díky tomu mohou systémy vyhodnotit, zdali se zprávy podařilo poslat, a v případě neúspěšného odeslání poté můžete jednoduše zprávu poslat znova. Tyto důvody jsou vcelku přijatelné, nejspíše se ale nejedná o kompletní vyjádření. Nikdo neví, jak dlouho má například Apple tyto zprávy uložené, a zdali vůbec někdy dochází k odstranění zpráv ze serverů. Apple dokáže sledovat, kdy jste někomu napsali, komu jste přesně napsali, a také kdy a komu voláte přes FaceTime. Na druhou stranu jsou však všechny zprávy poslané prostřednictvím iMessage šifrované a Apple uvádí, že jsou všechny zprávy bezpečně uloženy a uživatelé se tak nemusí ničeho bát.

Interakce s iCloudem

Apple uvádí, že žádným způsobem nemá přístup k datům, která máte na iCloudu uložena, stejně tak neví, co na iCloudu děláte. Je však nutné podotknout, že se nám v redakci s pomocí telefonní podpory od Applu podařilo obnovit fotografie a videa, která jsme na iPhonu odstranili ze sekce Naposledy smazané – těžko tedy říci, zdali má Apple k datům přístup či nikoliv. Jasné je však to, že Apple ví, kdy služby na iCloudu využíváte, tzn. kdy pracujete s fotkami, kontakty, atd. Kromě toho jablečná společnost taky ví, kdy používáte e-mailový účet iCloud. K datům samotným by tedy přístup mít neměl, každopádně ví, kdy a jak často určité služby využíváte.