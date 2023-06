iOS 17 přináší příjemné vylepšení pro Haptic Touch

Haptic Touch nebo chcete-li haptický dotyk je na iPhonech dostupný již řadu let a leckdo by si proto mohl myslet, že jej za tu dobu už Apple dotáhl k dokonalosti. Jak se však zdá, nápady na jeho zlepšení stále v Cupertinu jsou. iOS 17 totiž přinese možnost jeho dalšího nastavení, díky kterému si bude možné tuto funkci ještě lépe přizpůsobit vašim požadavkům.

Do nastavení Haptic Touch přibyla konkrétně nová možnost rychlosti hmatové odezvy. Doposud byly k dispozici jen dvě možnosti a to rychlá a pomalá odezva, které se od sebe logicky lišily tím, jak dlouho je třeba podržet prst na určité části displeje, než se zaktivuje vyžadovaný úkon. K těmto možnostem nyní přidává Apple v iOS 17 třetí a to konkrétně rychlou. Ta je rychlejší než dosavadní „rychlá“, která byla přejmenována na výchozí. Při využití nové možnosti bude pro spuštění úkonu nastaveného na Haptic Touch stačit podržet prst na daném místě jen krátkou dobu a daná věc se zaktivuje.

Obecně sedá říci, že vylepšení Haptic Touch je do jisté míry návratem 3D Touch, tedy tlakového ovládání displeje. To totiž bylo vždy oproti Haptic Touch rychlejší, což ostatně byl i důvod ke kritice Applu, když se tuto technologii rozhodl nahradit právě skrze Haptic Touch. Jejím nynějším zrychlením se ale Haptic Touch legendárnímu 3D Touch poměrně slušně přiblíží. A co vy, máte radši 3D Touch, nebo Haptic Touch?