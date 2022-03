Definují VR MMORPG hry Metaverse?

Meta se stává novým normem ve světě her, přičemž VR MMORPG tituly toho rozhodně nejsou výjimkou. Pojďme si ale říct proč.

Právě metaverse se během posledních měsíců stal prakticky nejřešenějším tématem, a to z hned několika důvodů. Ne nadarmo se mu totiž prorokuje, že se jedná o zcela novou generaci používání internetu s označením „Web 3.0“, od kterého se očekává vytvoření zcela virtuálního světa, který budeme moci prozkoumávat virtuálně a různě v něm interagovat.

A právě hry se staly takzvaným vstupem do nového světa, ve kterém vývojáři přetvářejí své inovativní nápady do reálné podoby s využitím Blockchain technologie. A právě MMORPG se zdá být jako ten nejlepší žánr, který sám o sobě přináší zajímavou otázku. Jsou VR MMORPG novou metou? To se nyní pokusíme zjistit.

Co je Metaverse?

Než se vůbec podíváme na takto komplikovanou otázku, pojďme si vysvětlit, co to vlastně Multiverse je. Bohužel to není tak jednoduché jako jen říct, že jde o virtuální svět, jelikož Metaverse nebyl prozatím pořádně definován. Navzdory tomu v tom pomáhají různé organizace a společnosti, které vytváří své verze.

Nejpopulárnější definice, na kterou dnes můžete narazit na prakticky každém kroku, přichází od herních vývojářů. Ti Metaverse definují jakožto virtuální platformu, kde hráči mohou společně interagovat ve svět s využitím AR a VR technologií.

Tyto interakce jsou navíc velice pečlivě navrženy tak, aby doslova kopírovaly akce a interakce z reálného světa. A jelikož jde rovnou o celou platformu, tak Metaverse obsahuje nespočet odlišných světů a zkušeností, ostatně něco jako Roblox. Hráči si zde mohou vytvářet svůj vlastní obsah a druzí si jej vyzkoušet a užít.

Zdá se vám to jako popis MMORPG hry? Ve skutečnosti se totiž jedná o to samé, ale zároveň i nejedná zároveň. Protože Metaverse ještě plně neschválil svou definici, kvůli čemuž je nejčastěji opisován jako platforma se spoustou místa pro interpretaci. Což zároveň přináší další otázku. Jakou roli v tomto případě sehrává právě MMORPG?

VR MMORPG a Meta

Každopádně již nyní se můžeme shodnout na tom, že jde o nový samozvaný virtuální vesmír, ke kterému lze přistupovat za pomoci nejnovějších technologií ze světa virtuální a rozšířené reality. Právě takto můžeme do tohoto vesmíru zavítat. A jelikož je definován jako platforma, kde lidé společně tráví čas a užívají si nekonečných možností, které známe z našeho světa, jako například návštěva koncertů, trávení času s přáteli, nebo dokonce vykonávání prací, tak je poměrně logické, že přichází právě tato definice.

Je ale nutné vzít v potaz, že MMORPG nabízejí „digitální“ svět, zatímco Metaverse je „virtuálním vesmírem“. V MMO hrách je vaším úkolem se držet příběhové linie, která je definována úkoly, misemi a vedlejšími úkoly, za které získáváte odměny, opět pochopitelně v digitální podobě. Jenže s pomocí Metaverse mohou VR MMORPG hry poskytnout virtuální svět, přesně takový, jaký jej známe, kde budou hráči plně ovládat celý svět. Budou si tak moci koupit pozemky, rozjet byznys, půjčovat ostatním hráčům, rozvíjet ekonomiku a obchod a řadu dalších.

A právě tohle všechno se stane realitou s pomocí kryptoměn, díky kterým si hráči budou moci koupit levné hry, utratit za předměty a postavy a vydělat si díky těmto MMO hrám. Někteří lidé dokonce věří, že Metaverse nahradí jejich současné zaměstnání, což je dle nich jen otázkou několika let. Proto je také popularita MMORPG her s příchodem nového světa doslova na vzestupu. Tyto hry si totiž staví na jedinečném konceptu, ve kterém poskytujete hráčům virtuální svět, který funguje paralelně s tím reálným, avšak přichází s vlastními vylepšeními.

Budoucnost MMO her v Meta

MMORPG hry poskytují skvělý, a především udržitelný model pro virtuální svět, ve kterém si hráči mohou vybrat, čím se chtějí stát, čeho chtějí dosáhnout a jak chtějí žít svůj (virtuální) život, stejně tak jakým způsobem si budou vydělávat a podobně.

Meta tak teoreticky může použít tento populární koncept a posunout je na zcela novou úroveň, a to díky využití blockchainu a VR technologií. MMO hry v Metaversu mohou přinášet nové virtuální světy, které si zakládají na pravidel těchto digitálních světů a hráče odměňovat například ve formě kryptoměn, které pak mohou proměnit v platební měnu a pořídit si digitální či fyzické předměty.