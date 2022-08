Zuckerberg utratil už 10 miliard dolarů za Metaverse, grafika tomu příliš neodpovídá

Když máte k dispozici neomezený budget a nějakou tu vizi, létají miliardy dolarů sem a tam. Důkazem toho je Mark Zuckerberg , který se rozhodl, že fenomenální úspěch, který zažil v podobě Facebooku je nic oproti tomu, co pro nás ještě připraví a veškerou svou energii a nutno podotknout také nemalé finanční zdroje, směřuje do své vize budoucnosti v podobě Metaverse. Tím nejdůležitějším, co si pod pojmeme Metaverse můžeme v případě společnosti Meta (dříve Facebook) představit, je bezesporu hra, respektive virtuální realita v podobě hry Horizon Worlds.

Meta celkově již investovala do své vize Metaverse více než 10 miliard amerických dolarů, což je částka, která začala v letošním roce znepokojovat nejednoho investora a stala se obrovským terčem kritiky. Problém je totiž v tom, že to, čemu Mark věří a v čem vidí budoucnost celé společnosti Meta, je něco, čemu věří opravdu jen málokdo a zejména akcionáři rozhodně nejsou přesvědčeni o tom, že se z Metaverse stane další stroj na peníze, podobně jako z Facebooku.

Mark během minulého týdne zveřejnil na svém oficiálním profilu na Facebooku avatara, který stojí před Eiffelovou věží a to u příležitosti rozšíření Horizon Worlds právě do Francie a Španělska. Lidé se avataru ze hry, za kterou Meta velkou část z oněch deseti miliard dolarů, vysmáli a stal se okamžitě terčem nejrůznějších vtipů. Je pravda, že grafika něčeho, co stálo téměř 10 miliard dolarů by mohla vypadat trošku lépe, než hra Second Life z roku 2007.

Second Life 2007. Metaverse 2022. pic.twitter.com/2JByEzk5eL — Andres Guadamuz (@technollama) August 17, 2022

To zřejmě uznal i sám Zuckerberg a tak v pátek večer sdílel na Instagramu nového, vylepšeného Avatara a uvedl, že se grafika v Horizon Worlds dočká výrazné aktualizace. Uvidíme, zda bude podobná grafika stačit na to, aby se Metaverse proměnil v onen stroj na peníze, o kterém Mark Zuckerberg uvedl následující: „Jsem přesvědčen, že rozvoj platforem Metaverse odemkne stovky miliard dolarů, ne-li biliony dolarů v průběhu času“. Prozatím se však Metaverse s velkým úspěchem nesetkává.