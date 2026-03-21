AI týden, který přepsal technologickou mapu: Metaverse končí, válka gigantů a AI, která pracuje za vás

Když Mark Zuckerberg před lety vsadil všechno na Metaverse, působilo to jako moment, kdy se internet znovu narodí. Dnes to spíš vypadá jako jeden z nejdražších experimentů, který nikdo nechtěl. Desítky miliard dolarů zmizely v projektu, který většina lidí nikdy nepoužívala déle než pár minut. A upřímně, není se čemu divit. Lidi nepotřebují utíkat do kresleného světa, když mají v kapse telefon, který jim dá víc zábavy i smyslu. Meta už to sice nahlas neřekne, ale otočka k AI je jasná. Metaverse nezemřelo jedním rozhodnutím, prostě se vytratilo, protože o něj nebyl zájem. A to je možná nejtvrdší lekce celého příběhu. Technologii si nemůžeš vynutit, i když na ni máš prakticky neomezený rozpočet.
Altman rozehrál partii, která může bolet Microsoft
Sam Altman nikdy nehrál malou hru a teď je to vidět víc než kdy dřív. Vzal miliardy od Microsoftu, postavil na nich OpenAI a teď postupně rozšiřuje spolupráce i jinam. Najednou se ukazuje, že to nebylo partnerství, ale spíš chytrý způsob, jak získat kapitál a čas. Microsoft si pravděpodobně začíná uvědomovat, že si vychoval někoho, kdo ho může přímo ohrozit. A v AI světě se tohle děje rychle. Dnes jsi partner, zítra konkurence. Altman tím jen potvrzuje, že v téhle hře neexistují emoce ani loajalita, jen strategie.
AI, která maká za tebe, zatímco spíš
To, co teď ukazuje Anthropic, už není jen další chatbot, který ti odpoví na otázku. Je to něco mnohem praktičtějšího. Zadáš úkol, odložíš telefon a AI to prostě udělá. Ráno se probudíš a máš hotovo. Zní to jako detail, ale ve skutečnosti je to obrovský posun. Najednou nejde o to, že ti AI pomáhá. Ona pracuje místo tebe. A pokud se tohle dostane do běžného života, změní to úplně všechno od práce až po to, jak lidé plánují svůj den.
X si hraje s tím, co vlastně vidíme
Platforma X během pár dní ukázala, jak velkou kontrolu má nad tím, co lidé vnímají. Zmizelo dislike tlačítko, takže negativní reakce najednou nejsou vidět tak jasně. A zároveň přibyla možnost umlčet celé země, což už zní skoro absurdně. Jenže tohle není drobná změna designu. To je zásah do reality, kterou na internetu vidíme. Pokud nemáš zpětnou vazbu a můžeš si vypnout celé regiony, začneš žít v dost zkreslené bublině. A to není jen technologický problém, ale dost zásadní společenská věc.
YouTube a chytrý způsob, jak využít lidi zdarma
YouTube teď chce, aby uživatelé označovali nekvalitní AI obsah. Na první pohled to dává smysl. Nikdo nechce zaplavený feed balastem. Jenže v pozadí je ještě jedna rovina. Google tímhle sbírá extrémně cenná data o tom, co lidé považují za kvalitní a co ne. A to je přesně to, co potřebuje pro trénování dalších modelů. Jinými slovy, lidé dělají práci, za kterou by jinak firma musela zaplatit. A dělají ji dobrovolně.
AI už tlačí na mzdy a nikdo to neříká nahlas
Když se objevilo číslo, že většina pracovních pozic může být aspoň částečně ovlivněná AI, spousta lidí to brala jako zajímavost. Ale když se ve stejný moment ukáže, že růst mezd zpomaluje nejvíc od roku 2008, začíná to dávat jiný kontext. Firmy si velmi rychle uvědomují, že mají alternativu. A jakmile ji mají, jejich motivace zvyšovat platy logicky klesá. Tohle není něco, co přijde za deset let. Tohle už se děje.
Apple začíná brzdit AI chaos
Apple se rozhodl, že nebude pouštět do App Storu všechno, co někdo rychle vygeneruje pomocí AI. A upřímně, dává to smysl. V posledních měsících vznikají tisíce aplikací, které sice vypadají jako produkt, ale reálně nic nepřinášejí. Tenhle krok může působit přísně, ale ve skutečnosti chrání celý ekosystém. Pokud by App Store zaplavily nekvalitní aplikace, ztratil by důvěru. A tu Apple prostě nechce riskovat.
Lidé učí AI, jak je nahradit, a ještě za to děkují
xAI platí bankéře, aby jí pomohli pochopit jejich práci. Už to samo o sobě je zvláštní. Ještě zvláštnější je, že ti lidé na to přistupují bez většího váhání. Krátkodobý zisk je prostě silnější než přemýšlení o budoucnosti. Jenže tímhle tempem si spousta profesí skutečně podkopává vlastní nohy. A až to dojde do bodu, kdy AI tu práci převezme, bude pozdě řešit, jak se to vlastně stalo.
Něco velkého se testuje v tichosti
Ve vývojářské komunitě se začíná mluvit o modelu, který překonává všechno, co je aktuálně venku. Nikdo přesně neví, odkud pochází, ale nejčastěji se skloňuje DeepSeek. Pokud je to pravda, znamená to jediné. Další velký skok už možná není otázka let, ale měsíců. A většina lidí o tom nebude mít tušení, dokud to nepřijde.
Bublina, nebo začátek něčeho obřího
Jedni začínají mluvit o AI bublině, druzí o trhu, který může mít hodnotu bilionů dolarů. Pravda je, že obě tyhle věci můžou existovat zároveň. Některé projekty nevyhnutelně spadnou, protože jsou nafouknuté. Ale zároveň vzniká infrastruktura, která tady zůstane. A ta bude definovat další dekádu.
První vláda ustoupila
Velká Británie ukázala, že tlak veřejnosti může mít reálný dopad i v oblasti AI. Po odporu umělců začala couvat v otázce využívání chráněného obsahu. Je to první signál, že regulace nebude jednostranná. A že firmy nebudou mít volnou ruku tak, jak se ještě nedávno zdálo.
AI začíná ovlivňovat i inflaci
Možná nejméně očekávaný moment celého týdne přišel z ekonomiky. Náznaky, že AI infrastruktura tlačí na růst cen, ukazují, jak obrovské investice do datacenter a čipů se promítají do reality. Tohle je zajímavý paradox. Technologie, která má zefektivnit svět, zároveň může krátkodobě zdražovat jeho fungování. A to je něco, co může zpomalit celý její nástup víc než jakákoliv regulace.