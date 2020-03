Na iOS si zanedlouho najde cestu MMORPG Blade & Soul: Revolution

Masivní online RPG hry byly dosud doménou zejména počítačů a konzolí, avšak doba se postupně mění a vývojáři čím dál častěji upírají zrak také k mobilním zařízením, která se mohou chlubit vysokým výkonem a takřka neomezenými možnostmi ovládání. I tak bylo ale kvalitních MMORPG pro iOS a Android jako šafránu a z velké části se jednalo jen o recyklované asijské tituly, kde jste pro mikrotransakce nemuseli jít daleko. To naštěstí mění vývojáři z Netmarble, kteří přispěchali s online hrou Blade & Soul: Revolution, jež brzy zamíří na jablečný systém.

Pokud také milujete MMO, ale často cestujete nebo byste si chtěli zkrátit denní dojíždění do práce, máme pro vás skvělou zprávu. Herní společnost Netmarble totiž příliš nelenila a pro své fanoušky si připravila hru Blade & Soul: Revolution, která původně vyšla na PC již v roce 2012 a o několik let později se dočkala i předělaného konzolového portu s vylepšenou grafikou a takřka revolučním soubojovým systémem. Tato online hra na hrdiny staví totiž výhradně na bojových uměních a čtyřech postavách, z nichž každá ovládá jiné prvky. Ať už si tedy vybere Gon, Jin, Yun nebo Lyn, máte jistotu, že pro smrtící úder nemusíte jít daleko. Jen vězte, že místo akčních a frenetických soubojů budete často jen stát s otevřenými ústy a prohlížet si okolí, které bylo vykresleno pomocí pokročilého Unreal Enginu 4.

Vývojáři zároveň slibují, že se dočkáme plnohodnotného zážitku, který bude srovnatelný s PC a konzolemi. Nebude tak chybět obrovský herní svět, spousta možností a schopností, stovky hodin zábavy a interakce s ostatními hráči. Rozhodně to vypadá, že se máme na co těšit a po dlouhé době půjde o další slibné mobilní MMORPG, které se zařadí po bok takových gigantů jako je Black Desert Online nebo Dragon Raja. Uvidíme, zda to tvůrci nepřeženou s miktransakcemi, hra má totiž potenciál a pokud se ho podaří naplnit, o širokou fanouškovskou základnu nebude nouze. To však zjistíme již 14. května, kdy se titul oficiálně podívá na oba operační systémy iOS a Android.