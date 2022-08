Nejlepší internetové vtípky na otřesný Zuckerbergův Metaverse za 10 miliard dolarů

Internetem momentálně kolují posměšky na adresu Marka Zuckerberga a jeho projektu Metaverse. Od něj si jistě sliboval velký úspěch, ale momentálně to na žádné vavřínové věnce nevypadá. Do tohoto projektu Meta napumpovala již neuvěřitelných 10 miliard dolarů a člověk by předpokládal, že taková suma bude někde vidět. Této vize je součástí i hra Horizon Worlds, kterou si momentálně berou na paškál internetoví vtipálci.

Člověk by totiž v době všemožných grafických technologií a nadupaných enginů čekal, že hra bude mít více než obstojnou grafiku. Chyba lávky. Při příležitosti rozšíření hry do Španělska a Francie zveřejnil lodivod Mety svého Avatara před Eiffelovou věží. Při pohledu na obrázek vám dá grafika vzpomenout na průměrné tituly, které jste hráli před 15 lety. Zuckerberg se tedy ihned dočkal velkého posměchu. Po pár dnech zřejmě uznal nedostatky a výtky a zveřejnil nového avatara s deklarováním, že Horizon Worlds dostane vylepšenou grafiku. Šprýmaři ale nelení a ihned se vytasili s internetovými vtípky. Některé můžete vidět pod odstavcem. O celém příběhu této „kauzy“ se můžete dozvědět více v jednom z našich minulých článků.