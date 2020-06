Na iPhony se chystá epické MMORPG V4

Až donedávna čeleil trh s mobilními MMO hrami poměrně velkému problému, který tkvěl zejména v hardwarových omezeních a limitech. Ty naštěstí s postupem času padly a jedinou překážkou tak byl přístup vývojářů a ochota jít do tak velké hry. Black Desert Online ale jasně dokázalo, že mobilní hráči mají o podobné tituly zájem a rázem se na nás začaly ze všech stran valit tituly podobného žánru a typu. Jedním z nich je i chystané MMORPG v otevřeném světě V4 z dílny Nexonu, které by mělo na iOS a Android zamířit již brzy.

Ačkoliv se může zdát, že jsou mobilní platformy plné nejrůznějších RPG her pro více hráčů, zdaleka tomu není tak. Do nedávné doby se totiž na iOS dala najít jen hrstka kvalitnějších MMORPG, které disponovaly ucházející grafikou a propracovanou hratelností. S příchodem nových telefonů a hardwaru se ale postupně zbořily limity a my se dočkali takových pecek jako Black Desert Online nebo Dragon Raja, které jasně ukázaly, že je o podobné mobilní hry zájem. Přihřát polívčičku si tak chce i Nexon se svým MMORPG V4, které nabízí dechberoucí grafickou stránku a především hratelnost srovnatelnou s PC tituly. Samozřejmě nebude chybět ani slušná plejáda povolání jako je například tradiční Knight, Magician, Blader nebo Warlord disponující obrovským kladivem. Novinkou je nicméně Gunslinger, který dokáže obratně ovládat zejména palné zbraně a pistole.

Nejpříjemnější zprávou je ale nejspíše fakt, že se hra dočká i vlastní ekonomiky a obchodního systému. Pakliže tak nechcete neustále bojovat nebo plnit úkoly, stačí si zahrát na obchodníka a vydělat nějaké ty peníze. A pokud vás smlouvání přestane bavit, můžete si odskočit do arény nebo na PVP server. Zkrátka řečeno, V4 po dlouhé době vypadá jako kvalitní MMORPG, které se kvalitou vyrovná stolním titulům a zároveň nabízí desítky a stovky hodin zábavy. Rozhodně tak doporučujeme zamířit na oficiální stránky Nexonu a sledovat dění. Kromě toho se navíc rozběhla předběžná registrace, tudíž se dá očekávat, že se hry dočkáme již během několika málo týdnů.