Na iOS brzy zamíří propracované MMORPG SoulWorker: Anime Legends

Uznáváme, že se to japonskými tituly na iOS poslední dobou jen hemží a valná většina z nich spoléhá na to samé schéma v podobě kreslené stylizace a tahových soubojů. Přesto se však najdou stále inovativní RPG hry, které nám ještě k tomu umožní zahrát si i online a pustit se do plnění úkolů v kooperaci s ostatními hráči. Jednou z nich je i lákavě vypadající MMORPG SoulWorker: Anime Legends z dílny legendárního studia Gameforge, které má za sebou hezkou řádku podobných titulů. Ačkoliv by se dalo argumentovat tím, že vývojáři často sahají k mikrotransakcím, oproti konkurenci se stále ještě drží a při hraní není třeba vytahovat kreditní kartu.

Tak či onak, nejedná se v podstatě o žádnou novinku. Animované MMORPG SoulWorker totiž vyšlo na PC již před nějakou dobou a okamžitě si získalo pozornost nejen fanoušků a milovníků anime, ale i příznivců kvalitních masivně multiplayerových her. Na rozdíl od konkurenčních titulů totiž akční hra od Gameforge nabízela inovativní herní mechaniky, příjemnou vizuální stránku, poměrně vyspělou umělou inteligenci a ojedinělé, byť mírně lineární úkoly, které nespočívaly pouze v běhání z jednoho konce mapy na druhý. Příliš otevřený svět však nečekejte, SoulWorker spoléhá spíše na uzavřenější, ale zato o poznání propracovanější oblasti, které jsou unikátní a především odlišné od ostatních úrovní.

Nebudou chybět ani hrdinové známí z PC verze, konkrétně až 6 hratelných povolání, z nichž každé nabídne vlastní sadu schopností i odlišný způsob boje. A pokud vás přestane bavit PVE, chození dungeonů a likvidování tisíců nepřátel, kdykoliv si můžete zaskočit do PVP módu, kde se vyřádíte s ostatními hráči a otestujete své dovednosti v boji. Jedinou otázkou tak zůstává to, kdy hra konečně spatří světlo světa. Ačkoliv vývojáři přislíbili brzké datum vydání, konkrétně do konce měsíce, o přesný den se s fanoušky nepodělili a nám nezbývá nic jiného než spekulovat. Rozhodně však doporučujeme sledovat dění kolem vývoje a stáhnout si hru bezplatně jakmile to bude možné.