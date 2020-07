Do Apple Arcade míří logická puzzle hra Creaks

Ačkoliv by se mohlo zdát, že měl Apple plné ruce práce s WWDC a vývojem nových verzí operačních systémů a na hry si jen tak čas nenajde, opak je pravdou. Jablečná společnost se totiž neustále snaží hráčům nabízet nové tituly, především pak v rámci služby Apple Arcade, a co dva týdny přichází s dalšími hrami, které jsou na platformě k dispozici. A jako by těch puzzle her bylo v poslední době málo, připravili si vývojáři překvapení v podobě hříčky Creaks, kde se vydáme do útrob tajemného starého sídla a budeme odkrývat obrazy, které skýtají nejrůznější hádanky a logické překážky, jež budeme muset zdolat za účelem dalšího postupu.

Fotogalerie creaks ios 2 creaks ios 3 creaks ios 4 creaks ios 5 +3 Fotek creaks ios 6 creaks ios Vstoupit do galerie

Tou nejnovější novinkou je ale pravděpodobně skutečnost, že za hrou stojí čeští vývojáři, kteří si na vrub mohou připsat takové pecky jako je například Samorost nebo Machinarium. Ačkoliv se tak v minulosti tvůrci zaměřovali spíše na odpočinkové atmosférické hříčky, které svým vizuálem vyčnívaly, nyní přehodnotili přístup a pustili se do neznáma. Samozřejmě nebude chybět unikátní grafická stránka, která je ručně malovaná, a podkreslující soundtrack, jenž pomůže doladit mírně tísnivou atmosféru opuštěného sídla. Třešničkou na dortu jsou pak poměrně složité hádanky, které se sice mohou zdát na první pohled triviální, ale pěkně vám zavaří mozkové závity. Nechybí ani návyková hratelnost, adekvátní herní doba a až surrealistický zážitek, který byl pro předchozí hry tohoto studia tak typický. Pakliže tedy máte chuť na nějakou netradiční jednohubku a chcete ještě k tomu podpořit české vývojáře, doporučujeme zamířit do Apple Arcade a nový počin si vyzkoušet.