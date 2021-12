V nově oznámené střílečce na iOS budete zabíjet pro potěšení televizních diváků

V popkultuře se v posledních letech uhnízdila myšlenka reality show, ve kterých se jejich účastnici snaží jeden druhého brutálně zabít. Ať už vás láká myšlenka takových podívaných, nebo se radši podíváte na miliontou řadu Kdo přežije, může vás i tak přitáhnout nově oznámená střílečka z dílny Furyion Games. Ti ukázali první záběry z dystopického Death Carnival, ve kterém se krvavé reality show stávají realitou, nepozbývají ovšem ani pořádnou dávku šoumenství. A stejně jako soutěžícím ve stejnojmenném fiktivním pořadu vás ani samotná hra nenechá pořádně odpočinout. Shora viděná střílečka totiž vypadá extrémně freneticky. Sami se můžete podívat na videu níže, jak moc vizuálně bude hra na hráče působit.

Při hraní budete mít na výběr z několik různých povolání, mezi kterými si každý určitě najde to své. Devízou Death Carnival mají přitom být extrémní zbraně a hrátky s gravitací. Mnoho akce se totiž bude odehrávat ve vzduchu během různých druhů skoků. S ostatními hráči se pak budete moci střetnout jak na zařízeních s iOS, tak i na většině dalších herních platforem. Death Carnival kromě cross-playe nabízí i systém cross-progression, díky kterému je váš postup ve hře vázaný na váš uživatelský účet a přenáší se vám z jednoho zařízení na druhé. Hra by vzhledem k pokročilé fázi vývoje měla být už blízko. Oficiálně by měla vyjít někdy v průběhu příštího roku.