Veleoblíbená střílečka Valorant míří na iPhony

Nabídka velkých stříleček se na iOS opět rozroste o dalšího velkého hráče. Multiplayerová řežba Valorant od čínských Riot Games se totiž dočká mobilního portu. Pro hru, kterou si můžete v současné době zahrát pouze na osobních počítačích, tento tah představuje dárek k jejímu prvnímu výročí. Od června minulého roku se hra, mohutně inspirovaná konkurenčním Counter Strikem, se rozrostla do takové míry, že ji měsíčně zapne přes čtrnáct milionů hráčů. Přesun značky na mobilní zařízení pak určitě zvládne tohle číslo ještě znásobit.

Musíme ale dodat, že vývoj mobilního port Valorantu nebyl pro Riot Games jednoduchým rozhodnutím. Podle výkonné producentky Anny Donlon si totiž vývojářský tým nejprve připravil celou řadu klíčových charakteristik počítačové verze hry. Pokud by pak některá z nich nešla v určité míře převést do mobilní verze, s jejím vývojem by se pak tým ani nezdržoval. Překvapivě rozumný myšlenkový proces pak ukazuje, že Riot chce svým hráčům nabídnout i na iPhonech tu nejplnohodnotnější zkušenost.

Valorant se tak přidá k řadě dalších značek, které už z přesunu na malé obrazovky vykřesaly zástupy nových fanoušků a hlavně obrovské zisky. Soupeřit tak bude nejen s již zavedeným Call of Duty: Mobile nebo PUBG, ale i s nadcházejícími hity v podobě mobilního Apex Legends a Battlefieldu. Co říkáte na přesun velkých stříleček na iPhony vy? Hrajete některou z nich, nebo se nemůžete dočkat přenosného Valorantu? Podělte se s námi o svůj názor v diskuzi pod článkem.