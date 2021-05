Na iPhony míří populární střílečka The Division

Herní gigant Ubisoft oznámil, že se fanoušci série The Division můžou těšit na množství nových projektů. Společně s plánovaným filmem, románem a free-to-play titulem na velké platformy přišla řada i na mobilní titul. V oznámení, které francouzská firma publikovala na svých oficiálních stránkách, se můžeme dozvědět, že na mobilní verzi populární střílečky se už pilně pracuje. Přenosná The Division je součástí snahy Ubisoftu rozšířit značku mezi co největší množství lidí. Společně s expanzí do filmu a literatury si tak bude brousit i na v současnosti nejvýdělečnější segment herního trhu.

Mobilní The Division zdaleka nepředstavuje první vstup Ubisoft na trh s přenosnými hrami. Již v současnosti francouzská společnost provozuje Tom Clancy’s Elite Squad, ve kterém proti sobě bojují rozličné postavy z jejich vydavatelské stáje. Poměrně jednoduché tahové RPG však zřejmě negeneruje takové zisky, které Ubisoft vyhlíží s vydáním na velkých platformách mimořádně úspěšně střílečky. Protože zatím neznáme žádné detaily, můžeme jen předpokládat, že si i na iPhonech značka zachová svůj původní žánr. Pokud se tam stane, ocitne se v konkurenci ostatních stříleček, které mají na smartphonech již dávno vybudované fanouškovské základy. Odpověď na to, jestli se hra dokáže postavit tváří v tvář takovému PUBG nebo Call of Duty, přinese jen čas. Datum vydání sice také neznáme, ale hru bysme neměli očekávat dříve než někdy v průběhu příštího roku.