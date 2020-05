Na iOS zamíří příští měsíc střílečka Red Dot: Front Line

Uznáváme, že FPS her je na mobilní zařízení neuvěřitelné množství a jen promile z nich by se dalo nazvat jakž takž kvalitními. Bohužel se tato saturace trhu stala normou a drtivá většina nových přírůstků do tohoto žánrů jen kopíruje starý úspěšný model. Přesto se našlo pár světlých výjimek jako je Call of Duty Mobile, které zaujalo desítky milionů hráčů a stejný potenciál má také chystaná střílečka Red Dot: Front Line. Ta sice vypadá poměrně obyčejně a i na poměry mobilního hraní zastarale, ale nabízí osvědčený postup, který se výrazně inspiruje u legendárního Counter-Striku.

Pokud vám vždy imponoval Counter-Strike a nemohli jste se nabažit boje protiteroristických jednotek proti nebezpečným ozbrojencům, máme pro vás dobrou zprávu. Dosud totiž podobný titul na mobilních zařízeních chyběl, a byť tu pár odvážných pokusů bylo, nikdy nedošlo k příkladnému vyvážení hratelnosti a jednotlivých herních prvků. To se pokusí změnit hra Red Dot: Front Line, která slibuje jednoduchou, ale návykovou hratelnost, intuitivní ovládání, inovativní herní mechaniky a příjemnou audiovizuální stránku, jež vás k obrazovkám připoutá na hodně dlouhou dobu. Hráči na iOS si sice pár týdnů počkají, jelikož hra na jablečný systém dorazí až příští měsíc, ale uživatelé na Androidu mohou slavit. Tak či onak se máme podle dosavadních ukázek rozhodně na co těšit.

Hlavní premisou hry má být trojice starých známých herních módů, kam spadá tradiční Team Deathmatch, Bombing Mission, kde se pochopitelně bude jednat o to, zda se speciálním jednotkám podaří deaktivovat bombu, a Sniper Mode. Ten mluví sám za sebe, avšak nedokážeme si dost dobře představit, jak bude užívání sniperky na dotykovém displeji vypadat. Elegantní a efektivní zabití na jeden náboj po vzoru Call of Duty a Counter-Strike tedy raději nečekejte. Pokud však máte v lásce staré dobré FPS hry a podobný titul vám na mobilních zařízeních chyběl, doporučujeme sledovat dění kolem hry a jakmile se uvolní předběžné registrace, zamířit na App Store a dát této střílečce šanci.