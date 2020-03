Legendární střílečka Missile Command z dílny Atari míří na iPhony

Herní společnost Atari se vždy vyznačovala svým staromilským přístupem a apelovala především na milovníky stařičkých arkádových titulů, které se staly středem pozornosti v 80. a 90. letech. Od té doby sice uplynula hezká řádka let, ale i tak mají tyto hry stále něco do sebe a svou jednoduchostí i v dnešním světě dokáží učarovat tisícům hráčů. Nejinak je tomu i v případě střílečky Missile Command, která slaví 40. výročí a při této příležitosti se podívá také na jablečný systém a Android.

Pokud jste někdy viděli americký film z 80. let, jistě vám neunikly herny a řady automatů, kde se na obrazovkách míhaly takové klasiky jako je Pac-Man, Donkey Kong, Galaga nebo Contra. Tehdy hrála prim jednoduchost a hratelnost, jež měla potenciál zaujmout masy. Hlavním tahounem, jenž stál za vývojem nespočtu her, bylo také Atari, které stojí shodou okolností také za povedenou střílečkou Missile Command. Ta vyšla již v roce 1980 a okamžitě se stala právoplatným hitem, který kdo nehrál, jako by nebyl. Vývojáři ale ani po čtyřech desítkách let neusnuli na vavřínech a přispěchali s remakem, který chtějí vydat při příležitosti 40. výročí. Od originálu se předělávka příliš lišit nebude, opět si to rozdáme tváří v tvář s nebezpečnými raketami, které se bude snášet na nevinné civilisty. Naším úkolem bude všechny z nich zničit a nastolit mír.

Fotogalerie missile command 2 missile command 3 missile command 4 missile command 5 +3 Fotek missile command 6 missile command 14 Vstoupit do galerie

Pochopitelně nebudou chybět drobná grafická vylepšení, audiovizuální stránka zabalená do osmdesátkového kabátku a možnost vylepšovat si své protibalistické systémy. Tvůrci dokonce přišli také s módem rozšířené reality, kdy se hra bude promítat na vámi zvolenou plochu a v podstatě bude simulovat herní automat. Kdy přesně se titulu dočkáme je zatím ve hvězdách, ale s největší pravděpodobností k vydání dojde během jara nebo začátku léta, tedy ještě před začátkem července, kdy na mohutné obrazovky dorazil originál. Hra vyšla v roce 1984 také na Mac, kde sklidila pořádný úspěch a stala se poměrně dobře prodávanou hrou. Vyzkoušíte si boj proti nepřátelským silám?