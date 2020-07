Na iPhony se podívá další zajímavá střílečka z budoucnosti

Jako by těch akčních stříleček bylo poslední dobou málo, přináší nám vývojář Matt Purchase z jednočlenného studia Anchorite Games další pořádnou jízdu v podobě Interloper, která se má inspirovat u největších gigantů tohoto žánru, ale zároveň si má zachovat jistou osobitost a šarm. Na rozdíl od konkurence se totiž může chlubit unikátními herními mechanikami i prvky, které nejsou na mobilních zařízeních až tak využívané. Nejlepší zprávou je však to, že se hry dočkáme podle nejnovějšího oznámení již 30. července.

Ačkoliv Matt na hře pracuje již hezkou řádku měsíců, s ukázkou se pochlubil až nyní a první zvěsti začaly po fórech kolovat teprve v lednu. Jak to ale tak vypadá, vývoj je již v pokročilé fázi a hra je téměř hotová, tudíž nic nebrání tomu, aby za zhruba týden oficiálně vyšla. Byť by se dalo argumentovat tím, že podobných počinů je na App Storů tisíce, tento titul vyniká především zajímavou vizuální stránkou, která nabízí animovanou stylizaci a propracované prostředí. Nenechte se však zmást, nebudeme hrát za nějakého profesionálního zabijáka nebo vojáka, v Interloper usedneme do kokpitu a utkáme se s nepřáteli ve vzduchu. respektive v hlubokém vesmíru. Nebude tak chybět akční hratelnost, frenetické souboje ani unikátní vesmírná plavidla.

Příliš hluboký příběh však nečekejte, Interloper si zakládá především na návykové hratelnosti a celý děj se točí okolo toho, že jste jako jeden z mála přeživších vrženi do vesmíru a musíte se utkat s hordou nepřátelských vesmírných lodí. Představte si takový X-Wing vs. Tie Fighter, jen s tím rozdílem, že nás nečekají žádné epické Star Wars boje, nicméně poctivý a poněkud realističtější přístup. Zároveň budete mít na výběr, zda chcete po vyčerpávajícím boji vytrvat a postavit se další skupině protivníků, nebo si naopak vyzvednete odměny a půjdete o dům dál. Tak či onak, hra vychází již 30. července na iOS a již nyní se můžete předběžně registrovat na App Storu, kde si po vydání budete moci Interloper pořídit za příjemných 129 korun.