Noční vidění do auta Lanmodo Vast Pro získáte ve vánoční akci o 70 dolarů levněji

Řadíte se mezi aktivní řidiče? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli kladně a patříte mezi takové řidiče, kteří často jezdí také ve tmě, tak zbystřete. V zimních měsících začíná u nás v Česku tma již velice brzy – dá se říct, že před 17 hodinou už prakticky nemáte šanci nic vidět a při jízdě autem musíte být nebývale opatrní. Nikdy totiž nevíte, co na váš číhá za další zatáčkou. Základem pro bezpečnou jízdu v autě jsou samozřejmě dobře seřízené světlomety, ani ty ale občas prostě nemusí stačit. Moderní svět si tedy žádá moderní technologie, a to i pro noční řidiče.

V současné době už některé automobilky u svých nejnovějších vozidel nabízí speciální systémy, pomocí kterých jste schopni lépe vidět ve tmě. Kromě nesmírně propracovaných světlometů využívající nejnovější technologie si u vybraných vozidel můžete nechat zobrazit i noční vidění, a to nejčastěji na palubním počítači. Jak jsem ale zmínil, tak tohle noční vidění je doopravdy k dispozici jen u milionových aut, které si samozřejmě jen tak někdo nemůže dovolit. Co kdybych vám řekl, že lze celou tuto situaci elegantně vyřešit? Nezáleží ani na tom, jak staré máte auto, dokonce nemusíte sahat ani hluboko do kapsy. A získáte řešení, které je oproti integrovanému nočnímu vidění u některých aut ještě o úroveň lepší. Takovému řešení se říká Lanmodo Vast Pro.

Lanmodo Vast Pro za bezpečnější jízdu nejen v noci

Před nějakou dobou už se na našem magazínu pár článků o produktu Lanmodo Vast Pro objevilo. Pokud jste však tyto články nezaznamenali, popřípadě pokud o Lanmodo Vast Pro slyšíte jednoduše poprvé, tak se rozhodně hodí zmínit, co je to vlastně zač. Jedná se o chytrou krabičku, která dokáže vašemu vozidlu přidat noční vidění. Oproti integrovaným nočním systémům v moderních autech, které se označují jako pasivní, se však Lanmodo Vast Pro řadí mezi ty aktivní. Největším rozdílem je to, že u pasivního nočního vidění je obraz černobílý a často neostrý, k vykreslení se pak využívá teplotních map. Aktivní noční vidění pak nabízí barevný a ostrý obraz, který je zprostředkován díky infračervenému světlu. Lanmodo Vast Pro kromě infračerveného světla využívá ještě speciální low-light technologii. Díky tomu dokáže Lanmodo Vast Pro bez problémů fungovat nejen ve tmě, ale i v případě, kdy vás například oslní protijedoucí auto – s pasivním nočním viděním byste v takové situaci měli smůlu. S využitím Lanmodo Vast Pro tak můžete i v naprosté tmě získat obraz jako ve dne.

Jestliže máte správně seřízené světlomety, tak jízda v noci sama o sobě samozřejmě není úplně hrozná. Problém ale nastává tehdy, kdy začne pršet, popřípadě pokud se objeví mlha nebo sněžení. Právě v takových podmínkách vzniká nejvíce dopravních nehod, jelikož je snížená viditelnost a často nevidíte, co se děje pár kroků před vámi. V takových situacích vám dokáže Lanmodo Vast Pro pomoci, jelikož ho nezastaví ani déšť, ani mlha, ani sníh. Tam, kde lidské oko a pasivní noční vidění končí, Lanmodo Vast Pro začíná. Často se dopravní nehody stávají také kvůli střetu se zvěří a z vlastní zkušenosti mohu říct, že většinou nemůžete srážce se zvěří prakticky žádným způsobem předejít. Navíc k tomu, kvůli (většinou) mrtvého zvířete a zničeného auta vás taková nepříjemnost může stát hromadu času, popřípadě samozřejmě i peněz, pokud nemáte havarijní pojištění. Pokud ale využijete Lanmodo Vast Pro, tak jste případně zvíře mimo vozovku schopni vidět s předstihem a případně se alespoň pokusit něco změnit.

Oficiální specifikace a další čísla

Výše jsme si řekli, v jakých situacích vám Lanmodo Vast Pro dokáže pomoci, a co všechno umí. Nyní si pojďme říct více o oficiálních specifikacích a dalších číslech a faktech. Lanmodo Vast Pro se umisťuje buď na čelní sklo, popřípadě jej můžete položit na palubní desku, a následně se zapojuje do klasické autozásuvky či do diagnostického portu. Z přední strany, směrem k řidiči, nabízí barevný 8“ displej s Full HD (1080p) rozlišením, směrem ven se pak nachází objektiv, který snímá venkovní prostředí. Tento objektiv má zorné pole až 45 stupňů a vidět díky něho může řidič až 300 metrů dopředu. Jen pro porovnání, se správně nastaveným světlometem jste schopni vidět zhruba 60 metrů dopředu, potažmo zhruba 80 metrů při využití dálkových světel. Rozdíl 240 metrů je tedy naprosto zásadní a je jedno, zdali jedete 50 km/h v obci, anebo 130 km/h na dálnici. Každá desetina sekundy je totiž v takové situaci velice důležitá a může ovlivnit celý váš život. Proč tedy riskovat s nižším časem, když s malou investicí můžete získat času na reakci o mnoho více?

Další možnosti využití

Navíc k tomu všemu, Lanmodo Vast Pro můžete společně s až 128 GB paměťovou kartou využít také pro nahrávání vaší jízdy. Jednoduše tak smetete dvě mouchy jednou ranou. Tím to ale stále nekončí, protože můžete smést až tři mouchy jedinou ranou. Zakoupit si totiž můžete také verzi v rámci které získáte ještě zadní kameru, která dokáže zobrazit obraz právě na displeji Lanmodo Vast Pro. Součástí balení je kromě samotného Lanmodo Vast Pro ještě stojánek, kaebl pro zapojení do autozásuvky, kabel pro zapojení do OBD diagnostického konektoru, přísavka s šroubovák. Pořídíte-li si verzi se zadní kamerou, tak v balení najdete ještě potřebnou kabeláž. Paměťovou kartu si můžete nechat za příplatek taktéž přibalit, anebo si ji následně koupíte sami – podpora je však zaručena jen pro Micro SD karty o kapacitě 128 GB a nižší.

Speciální akce a sleva až 70 dolarů

Vzhledem k tomu, že se společností Lanmodo, která za produktem Lanmodo Vast Pro stojí, spolupracujeme, tak jsme si pro vás připravili speciální vánoční akci, ve které jej můžete zakoupit až o 70 dolarů levněji. Za klasickou verzi Lanmodo Vast Pro byste klasicky zaplatili 369 dolarů, každopádně díky vánoční akce spadla cena na pouhých 299 dolarů. Sleva 70 dolarů pak platí i pro všechny ostatní varianty. Lanmodo Vast Pro s 128 GB paměťovou kartou tak seženete za 319 dolarů, variantu Lanmodo Vast Pro se zadní kamerou za 369 dolarů a vrcholnou verzi jak se zadní kamerou, tak i se 128 GB paměťovou kartou za 389 dolarů. Sleva se aplikuje automaticky a není nutné využít žádný kód. Akce je časově omezená, a to do 11. ledna 2022, a proto s nákupem raději příliš neotálejte.

