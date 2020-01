Recenze Lanmodo Vast: Přidejte si do svého auta noční vidění

Pokud často jezdíte svým autem či kamionem v noci, tak by se vám mohl líbit tento článek. Určitě mi dáte za pravdu, že jízda v noci je v mnohých ohledech o mnoho nebezpečnější než jízda v noci. Největším strašákem je například zvěř, která přes cestu přebíhá, lidé bez reflexních prvků a další překážky, které se mohou na cestě objevit. Mnoho řidičů je navíc v noci unavených, což může ve finále vést k velmi nemilé situaci. Až doteď jste s jízdou v noci mohli bojovat tak, že jste se pořádně vyspali, a také tím, že máte vozidlo s dobrými světly. Klasické halogenové žárovky, které jsou i nadále součástí mnohých aut, zase tolik dobře nesvítí, a ne každý má finance na to pořídit si vozidlo s xenonovými výbojkami, anebo LED světly.

Není noční vidění jako noční vidění

Se všemi problémy, které vznikají při jízdě v noci, se rozhodla bojovat společnost Lanmodo. Novější vozidla disponují různými kamerami, které řidiči poskytují jakýsi „noční režim“ – tedy zpracování okolí tak, aby i v noci bylo vidět, co se kde mihne. I přesto jsou ale tyto systémy často nedokonalé a černobílé, takže na nich nejde vidět úplně všechno. Ve skutečnosti se do tohoto systému můžete spíše zadívat, čímž můžete ohrozit další účastníky vozovky. Tyto technologie se označují jako pasivní a k rozpoznávání objektů využívají pasivní mapy. Společnost Lanmodo však vytvořila speciální přístroj Lanmodo Vast, který se řadí k aktivnímu nočnímu vidění.

Rozdíly mezi pasivním a aktivním viděním

Jak už jsem zmínil výše, tak pasivní noční vidění je zprostředkováváno pomocí teplotních map. Takové noční vidění najdete v mnohých nových vozidlech a není úplně ideální, a to kvůli černobílému vyobrazení. Aktivní noční vidění, do kterého se řadí Lanmodo Vast, používá kromě teplotních map především infračervené světlo. Právě díky infračervenému světlu může Lanmodo Vast fungovat perfektně i tehdy, kdy proti vám jede auto s rozsvícenými světly, anebo kdy dochází k jinému oslňování. I aktivní noční vidění však není naprosto dokonalé. Horší viditelnost se projevuje při špatném počasí, tedy když prší, anebo když sněží. Rozhodně však nelze říct, že by za deště aktivní noční vidění úplně selhalo – to ani omylem. Obraz pouze není tak kvalitní, jako za normálních podmínek.

S Lanmodo Vast uvidíte až 300 metrů před sebe

Pokud se rozhodnete pro aktivní noční vidění Lanmodo Vast, tak věřte, že tento přístroj dokáže proměnit noc v den. Díky Lanmodo Vast můžete jednoduše sledovat vše, co se kolem vás v noci mihne. Nebudete se tedy muset bát toho, že byste na cestě přehlédli chodce, anebo jiný objekt. Lanmodo Vast využívá speciální kamery, která promítá obraz na 8,2″ Full HD displej. Nejlépe však za Lanmodo Vast mluví čísla. Klasickými světlomety jste schopni vidět na maximální dálku 60 metrů před sebe, s těmi lepšími pak maximálně na 80 metrů. Lanmodo Vast dokáže tuto vzdálenost téměř zčtyřnásobit, a to na více než 300 metrů.

Bohaté balení

V případě, že vás prvotní popis Lanmodo Vast zaujal, tak by vás určitě dále mohlo zajímat, co se nachází v balení tohoto produktu. Uvnitř krabice se nachází velice podrobný manuál, ve kterém najdete kromě veškerých informací také postup k instalaci. Nechybí samozřejmě již zmíněná speciální kamera a 8,2″ Full HD displej, na který se obraz přenáší. Dále najdete v balení podstavec s přísavkou, se kterými můžete jednoduše celý přístroj posadit na palubní desku. Nechybí ani napájecí kabel, či protiskluzová podložka. Jakožto poslední věc najdete v balení šroubovák, který využijete při instalaci zařízení.

Zapojení a zpracování

Co se týče zapojení Lanmodo Vast, tak vás mohu uklidnit – rozhodně se nejedná o nic složitého. Ve finále k tomu není potřeba ani návod, jelikož stačí všechny části spojit do sebe a je hotovo. Lanmodo Vast se ovládá tlačítky, které najdete na levé straně displeje. Díky nim si můžete zvolit nastavení kamery, otočení obrazovky a pohybovat se v menu. V neposlední řadě můžete také tlačítka využít k přepínání mezi černobílým a barevným režimem. Jak už jsem jednou zmínil, tak většina konkurenčních přístrojů nabízí pouze černobílé vidění. V případě Lanmodo Vast však získáte i barevný obraz, což je doopravdy veliké plus. Do barevného obrazu se můžete o dost lépe „vžít“, a také dokážete o mnoho rychleji rozeznávat veškeré objekty, které se objeví na cestě.

Resumé

Pokud se bojíte jezdit ve tmě, a to už z toho důvodu, že máte starší auto, které nesvítí moc dobře, anebo se bojíte srážky se zvířetem či chodcem, tak věřte, že je těmto dnům konec. Společně s Lanmodo Vast opadnou veškeré starosti a trable, které s jízdou v noci vznikají. Skvělý je také fakt, že Lanmodo Vast mohou využít jak řidiči osobních vozidel, tak také řidiči kamiónů. Společně s bohatým balením máte navíc jistotu jednoduché instalace, společně s perfektním zpracováním. Jednoduše řečeno, Lanmodo Vast dokáže ze tmy udělat den.

Slevový kód

Ve spolupráci se společností Lanmodo jsme si pro vás připravili slevu v hodnotě 100 dolarů, kterou můžete uplatnit na noční vidění Lanmodo Vast. Pokud jste se pro zakoupení tohoto systému rozhodli, tak se přesuňte na tyto stránky. Poté stačí, abyste při vyplňování objednávky aplikovali slevový kód LMDNVS_LET. Nabídka je kusově i časově omezená.