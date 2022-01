Nová generace nočního vidění do auta Lanmodo Vast M1 je tady. Nyní s až 53% slevou

Jestliže pravidelně sledujete náš magazín, tak už jste si zajisté všimli alespoň jednoho článku, ve kterém jsme se společně podívali na noční vidění do auta v podobě produktu Lanmodo Vast Pro. Jedná se o speciální zařízení, které by nemělo chybět v autě žádného řidiče, jelikož pomocí něj jednoduše proměníte černočernou tmu na den. To se rozhodně hodí, jelikož v zimních měsících máme v Česku tmu opravdu brzy. A pokud k tomu ještě přidáte déšť anebo sníh, tak nejde vidět ani na krok. Pokud jste si na Lanmodo Vast Pro dělali zálusk, popřípadě pokud se vám tento produkt jednoduše líbí, tak pro vás mám skvělou zprávu – přichází totiž nová generace v podobě Lanmodo Vast M1.

V případě, že jste ještě žádný článek o zařízeních Lanmodo neviděli, tak se v krátkosti jedná o spolehlivý systém nočního vidění. Je pravdou, že moderní vozidla už nabízí perfektní světlomety, často společně s propracovaným nočním viděním. Je ale nutné zmínit, že Lanmodo Vast M1 je ještě o několik úrovní dál. Lanmodo Vast M1 si můžete do vozidla nainstalovat celkově třemi různými způsoby. Nejjednodušší je si zařízení položit přímo na palubní desku, popřípadě můžete využít přísavek a připevnit jej na čelní sklo. Třetí možností je připevnění na zpětné zrcátko. Je ale nutné zmínit, že oproti zmíněnému Lanmodo Vast Pro se nová generace s označením Lanmodo Vast M1 liší. Pojďme se proto na rozdíly podívat.

V čem se liší Lanmodo Vast M1 od původního Vast Pro?

Hlavním rozdílem mezi Vast Pro a Vast M1 je, že nová generace má oddělený displej a přední kameru. U Vast Pro tato hlavní přední kamera byla přímo zabudovaná na druhé straně displeje. Podle umístění zařízení se tak odvíjelo také to, kam míří kamera, což v některých vozech nemuselo být úplně ideální. S příchodem Vast M1 je tedy displej a kamera oddělená, což znamená, že si displej můžete pomocí tří výše zmíněných způsobů umístit naprosto kamkoliv s tím, že umístění nebude mít vliv na obraz, který uvidíte. Ten vám totiž poskytne oddělená kamera, kterou si umístíte na takové místo, aby vám jednak nepřekážela, a jednak abyste získali co možná největší a nejlepší záběr. Kromě toho se nová kamera liší od té původní tím, že nabízí pozorovací úhel až 75°, namísto původních 45°.

A jaký je rozdíl mezi Lanmodo Vast M1 a integrovanými nočními systémy?

Pokud bychom měli Lanmodo Vast M1 porovnat s vestavěnými nočními systémy ve vozidlech, tak prakticky ve všech vlastnostech vyhrává právě Lanmodo Vast M1. Jedním z hlavních rozdílů je, že Lanmodo Vast M1 nabízí barevný obraz, zatímco vestavěné noční systémy ve vozidlech černobílý. Barevný obraz je možný díky speciální low-light technologii, kterou Lanmodo Vast M1 využívá. Dále je díky této technologii obraz o mnoho ostřejší a kvalitnější a nabízí rozlišení až 1080p (Full HD), zatímco vestavěné noční systémy mají stěží 480p. Důležité je také zmínit, že Lanmodo Vast M1 si můžete pořídit do naprosto jakéhokoliv vozidla, ať je nové, anebo naopak staré – stačí, aby mělo klasickou zásuvku nebo diagnostický konektor. Integrovaný noční systém si často musíte u vozidla nakonfigurovat před výrobou, anebo později nechat zpětně dodělat – v obou případech za hromadu peněz. Lanmodo Vast M1 vás díky 53% slevě vyjde několikanásobně levněji, viz konec článku. Společně s Lanmodo Vast M1 si navíc můžete pořídit také zpětnou kameru, která taktéž nabízí stejně kvalitní noční vidění a pozorovací úhel až neuvěřitelných 170°. Díky této kameře už se tedy nikdy nebudete muset bát ani parkování.

Záznam jízdy i zaparkovaného vozidla

Výčet skvělých možností zde ale pořád nekončí. Přední kamera Lanmodo Vast M1 totiž slouží taktéž pro nahrávání jízdy, díky čemuž budete mít v jakékoliv situaci k dispozici důkazní materiál. Nechybí ani senzor přetížení, který dokáže rozpoznat případný náraz či nehodu a automaticky záznam uložit do paměti. Jinak k nahrávání dochází na paměťovou kartu o kapacitě až 128 GB, která se do Lanmodo Vast M1 vkládá. Nahrávání probíhá neustále až do té doby, dokud se paměťová karta nezaplní. Poté se začne přehrávat nejstarší záznam tím novým. Lanmodo Vast M1 dokáže nahrávat záznam nejen za jízdy, ale také když auto stojí, což se hodí například na sídlištích, kde se často potulují vandalové. Doba uloženého záznamu se samozřejmě odvíjí od velikosti využité paměťové karty. Svým způsobem se dá říct, že pořízením Lanmodo Vast M1 zabijete tři mouchy jednou ranou. Primárně získáte kvalitní noční vidění, dále nahrávání jízdy na paměťovou kartu a za příplatek pak zadní parkovací kameru, která taktéž nabízí noční vidění a certifikaci IP67, díky které nemusíte mít obavy z vody a deště.

Oficiální specifikace a viditelnost až 300 metrů

Co se týče oficiálních specifikací, tak přední kamera Lanmodo Vast M1 využívá speciální low-light CMOS snímač od Sony. Ten nabízí clonové číslo f/1.0, objektiv složený ze sedmi částí a exkluzivní algoritmickou optimalizaci obrazu, díky které je výsledný obraz ještě o mnoho lepší. Displej Lanmodo Vast M1, na kterém se vyobrazuje noční vidění, má 8″ a rozlišení 1080p, tedy Full HD. Určitě vás zajímá také to, na jakou vzdálenost před sebe jste schopni díky nové generaci Lanmodo Vast vidět. Jen pro porovnání bych rád zmínil, že s pomocí tlumených světel jste vidět zhruba 60 metrů před sebe, při využití dálkových pak nějakých 80 metrů. Pokud využijete Lanmodo Vast M1, tak budete schopni vidět až 300 metrů před sebe. Díky tomu budete mít případně o dost delší dobu na to, abyste zareagovali na dění na silnici a případně se například vyhnuli nehodě. Už nikdy se nebudete muset bát jezdit v noci – a rozhodně ne pouze v ní. Lanmodo Vast M1 se totiž dočkalo ještě dalšího vylepšení, které zajistí čistý výhled i v mlze, hustém dešti, při sněžení a v dalších podobných špatných podmínkách.

