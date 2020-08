Recenze Lanmodo Vast Pro: Velký bratr pro každodenní jízdu nejen v autě

Je to několik měsíců nazpět, co jsme vám na našem magazínu přinesli recenzi na perfektní příslušenství do auta, konkrétně na Lanmodo Vast. Tato chytrá „krabička“ již tehdy dokázala pomoci řidičům v tom, aby se i v těch nejhorších podmínkách naprosto bezpečně vrátili domů. Lanmodo Vast dokáže pomoci například ve tmě, v dešti či při sněžení, kdy vám na displej dokáže promítnout obraz vozovky před vámi s perfektní viditelností. Určitě už jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste jeli nějakým temným lesem, anebo skrz velmi hustý déšť, kdy jste jednoduše neměli šanci vidět na několik metrů dopředu. S těmito patáliemi se rozhodla zatočit společnost Lanmodo, která momentálně přichází se zbrusu novým produktem Lanmodo Vast Pro, který je přímým nástupcem původního Lanmodo Vast.

Není noční vidění jako noční vidění

Možná mi teď dovolíte oponovat v tom, že tímto „nočním viděním“ disponují veškeré nejnovější automobily, popřípadě že existují také jiné společnosti, které podobná zařízení nabízí. Troufnu si však říci, že právě společnost Lanmodo dělá tato zařízení úplně nejlépe. Pravdou je, že vestavěné noční kamery ve vozidlech jsou jen pasivní. To znamená, že je jich obraz černobílý a neostrý, a často dokonce mohou způsobit více škody než užitku. Lanmodo na to jde ale jinak a jeho zařízení Vast a Vast Pro disponují aktivním nočním viděním. Pasivní noční vidění je zprostředkováno pomocí teplotních map, kdežto aktivní noční vidění využívá infračervené světlo. Díky němu dokáže Lanmodo Vast a Vast Pro fungovat perfektně ve veškerých situacích – ať už proti vám jede auto a samotné zařízení oslní, anebo pokud se ocitnete v naprosté tmě. V rychlosti jsme si vysvětlili rozdíly mezi pasivním a aktivním nočním viděním, vrhněme se tedy nyní na samotný recenzovaný produkt Lanmodo Vast Pro.

Díky Lanmodo Vast Pro je cestování bezpečnější

Je tak nějak logické, že se nejvíce autonehod bohužel stává v noci či za zhoršených podmínek. Většina z nás si rozhodně nedovolí jet v noci stejně sebevědomě jako za dne. Nikdy totiž nevíte, z jaké strany se vynoří nějaká divoká zvěř – nejčastěji srnka. Co si budeme nalhávat, taková srážka se zvířetem dokáže způsobit velké nepříjemnosti. Především něžná pohlaví mohou utrpět psychickou újmu, jelikož přijde o život živý tvor, kromě toho je však nutné řešit celou situaci s pojišťovnou, domluvit odtah a poté servis, který může trvat hned několik týdnů. S Lanmodo Vast Pro však mohou jít všechny tyto trable stranou. Lanmodo Vast Pro je speciální bezpečnostní asistent pro řidiče, kteří řídí především v noci, anebo kteří se často ocitají ve zhoršených podmínkách pro viditelnost. Díky Lanmodo Vast Pro mohou řidiči i ve tmě či ve zhoršených podmínkách vidět okolí před nimi tak jako by byl zrovna slunný den. Kromě toho mohou Lanmodo Vast Pro využít také starší řidiči, kteří už tak dobře nevidí.

Specifikace vás mile překvapí

Už tedy víme, že Lanmodo Vast Pro je jakási „krabička“, která dokáže na displeji zobrazit záznam z kamery v nočních či zhoršených podmínkách tak jako by byl den. Určitě vás zajímají samotné specifikace tohoto zařízení. Lanmodo Vast Pro disponuje 8.0″ displejem s rozlišením 1080p s plnohodnotnými barvami. Zorné pole objektivu je celých 45 stupňů a řidič díky něj dokáže vidět až 300 metrů dopředu. Pro porovnání, s pomocí klasické žárovky může člověk vidět cca 60 metrů před sebe, při použití dálkové žárovky poté nějakých 80 metrů. Pokud počítáme s tím, že se vozidlo pohybuje rychlostí 60 km/h, tak má během 80 metrů řidič 4.8 sekund na to, aby zareagoval. S pomocí Lanmodo Vast Pro získá řidič celých 13.2 sekund na zareagování, což je doopravdy dlouhá doba, během které je o dost jednoduše zpomalit, anebo se vyhnout případné srážce.

Možnost využití zadní kamery společně s aktivním nahráváním

Společnost Lanmodo myslela také na řidiče kamionů, kteří často převážejí svůj náklad v noci. Kromě toho, že mohou využít klasickou přední kameru, tak je pro ně k dispozici také zadní kamera, která se jednoduše propojí se samotnou jednotkou vepředu, a řidič poté může mezi přední a zadní kamerou jednoduše přepínat. Dobrou zprávou je, že Lanmodo Vast Pro slouží taktéž jakožto auto-kamera. Zařízení Vast Pro můžete osadit až 128 GB paměťovou kartou, na kterou se může automaticky nahrávat záznam z přední a i zadní kamery, a to v rozlišení 1080p. Záznam se samozřejmě po dosažení plné kapacity paměťové karty začne automaticky přepisovat. Uživatel si může nastavit také to, aby se nahrávání automaticky zapnulo tehdy, kdy je detekován náraz. Nehodu či náraz dokáže Lanmodo Vast Pro detekovat pomocí speciálního senzoru přetížení. Takový záznam se na paměťové kartě nikdy nepřehraje, aby měl řidič vždy dostatek důkazů například pro pojišťovnu či policii.

Plnohodnotné balení a jednoduchá instalace s ovládáním

Pokud se rozhodnete pro zakoupení Lanmodo Vast Pro, tak získáte krabici, uvnitř které se nachází vše potřebné a ještě více. Kromě samotného Lanmodo Vast Pro zde najdete podrobný manuál se všemi potřebnými informacemi a samozřejmě s postupem pro připojení. Vast Pro si poté můžete do auta připevnit buď pomocí protiskluzové „nohy“, kterou jednoduše položíte na palubní desku, anebo můžete využít přiložené přísavky na čelní sklo. Nechybí poté napájecí kabel s koncovkou buď pro OBD port, anebo do klasického zapalování. Součástí balení je také šroubovák pro jednoduchou instalaci zařízení. Samotná instalace Lanmodo Vast Pro je poté velmi jednoduchá. Samotné zařízení stačí buď připevnit na čelní sklo anebo položit na palubní desku, a poté jej připojit k napájení – buď pomocí již zmíněného OBD portu, anebo pomocí klasického zapalování.

Co se týče ovládání samotného zařízení, tak ani v tomto případě se nejedná o nic složitého. Lanmodo Vast Pro se ovládá pomocí několika tlačítek. Pomocí nich lze například přepnout zobrazení obrazu z přední či zadní kamery a samozřejmě se s jejich pomocí pohybujete v menu, pokud potřebujete něco nastavit. Oproti konkurenčním zařízením je Lanmodo Vast Pro skvělý hlavně v tom, že nabízí právě barevný obraz a kromě toho dokáže také aktivně nahrávat záznam a slouží tak jako auto-kamera. To, že můžete Lanmodo Vast Pro zakoupit za 20 % ceny noční kamery v některých z novějších vozidel je jen třešnička na dortu.

Staňte se členy Golden Member a získejte Lanmodo Vast Pro za zlomek ceny

Tímto jsme se tedy dostali k ceně samotného zařízení. Původní cena Lanmodo Vast Pro je stanovena na 619 dolarů, mám pro vás ale dobrou zprávu. Společnost Lanmodo totiž spustila speciální program Golden Member. Pokud se stanete jeho součástí, tak si chystané Lanmodo Vast Pro můžete zakoupit za zlomek ceny, konkrétně za 199 dolarů. Navíc k tomu získáte také 128 GB paměťovou kartu naprosto zdarma, a tak budete ihned připraveni na to vyrazit. Vše, co je potřeba k tomu, abyste se stali součásti Golden Member je, abyste předem zaplatili 10 dolarů. Poté už si můžete Lanmodo Vast Pro zakoupit za zmíněných 199 dolarů. Pokud se po zakoupení Golden Member členství pro zakoupení tohoto zařízení nerozhodnete, tak vám bude částka 10 dolarů vrácena.

Resumé

V případě, že patříte mezi řidiče, kteří často jezdí v noci anebo ve špatném počasí, tak je Lanmodo Vast Pro určen přímo pro vás. Ať už patříte mezi řidiče osobního vozidla anebo kamionu, tak vám dokáže tento produkt pomoci. Pomocí aktivního nočního vidění, které využívá infračerveného světla, dokáže Lanmodo Vast Pro zobrazit na displeji noční či zhoršené podmínky tak jako by byl slunečný den. Kromě toho dokáže zvětšit viditelnost až na 300 metrů (80 metrů s dálkovými světly) a reakční dobu až na 13.2 sekund (4.8 sekund s dálkovými světly) při rychlosti 60 km/h. Lanmodo Vast Pro mohou využít také lidé s horším zrakem, což se rozhodně hodí. Díky Lanmodo Vast Pro se může stát cestování dopravním prostředkem o mnoho bezpečnější. V případě, že se vám Lanmodo Vast Pro líbí, tak nezapomeňte využít speciální akce, díky které si jej můžete zakoupit jen za 199 dolarů.