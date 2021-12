Zajímavá fakta o společnosti Apple, která jste pravděpodobně nevěděli

Komerční sdělení: Společnost Apple, jedna z nejvýznamnějších světových korporací. Apple nám díky technologiím umožnil mít svět na dosah ruky. Společnost Apple, založená v roce 1976, letos slaví 45 let.

Zde je několik zajímavých faktů týkajících se společnosti Apple Inc.

Tržní hodnota společnosti Apple Inc. Nyní přesahuje HDP 25 států.

Tržní společnosti Apple přesahují Hrubý domácí produkt států jako je Ekvádor, Libye, Irák a dalších 22 států dohromady!

Počátkem roku 2015 se Apple stal první světovou firmou s hodnotou 700 miliard dolarů.

V roce 2021 překročila firma Apple tržní hodnotu 2,5 bilionů dolarů co znamená hodnotu přes 2500 miliard USD.

Kolikrát se akcie Apple od vzniku společnosti dělily?

Akcie společnosti Apple se od vstupu na burzu rozdělily pětkrát (anglicky se tomu říká „stock split“).

poprvé 16. června 1987 podruhé 21. června 2000 potřetí 28. února 2005. počtvrté 9. června 2014 se korporace rozdělila v poměru sedm ku jedné naposled v srpnu 2020 v poměru čtyři ku jedné

Rozdělení akcií snižuje nominální hodnotu akcií, ale celková hodnota pro investora zůstává zachována. Například při rozdělení v poměru 1:4 a tržní hodnotě v době rozdělení 400 USD obdržíte jako investor 4 akcie v hodnotě 100 USD místo 1 akcie v hodnotě 400 USD. Nakonec se pro vás nic nemění, protože stále vlastníte akcie v hodnotě 400 USD, ale nová cena 100 USD za kus je mnohem atraktivnější pro investory, kteří si nemohou dovolit platit vysoké částky, pokud chtějí koupit například jeden kus. Apple a další společnosti tak umožňují chudším lidem, aby se čas od času stali spolumajiteli jejich společnosti. Rozdělení akcií je tedy do jisté míry jen marketingovou taktikou velkých společností, jak přilákat nové investory. Následně po rozdělení akcií stanoví akciový trh novou cenu podle nabídky a poptávky a akcie po rozdělení stoupají nebo klesají podle nálady na trhu. V případě společnosti Apple akcie neustále rostou, což dokazuje, že Apple je kvalitní společnost a její akcie mají své místo v každém akciovém portfoliu. Pokud chcete koupit akcie Apple, můžete využít služeb online brokera, jako je například v Čechách oblíbený broker XTB nebo eToro, kteří vám umožní nakupovat akcie bez provize. Přečtěte si eToro recenze a zkušenosti , kde se dozvíte podrobnosti jak koupit akcie Apple.

Nominální částka, kolik by Apple akcie dnes stály, pokud by nikdy nedošlu k splitu akcií.

Akcie společnosti Apple by mohly mít hodnotu až 28 000 dolarů za akcii, kdyby se nikdy nerozdělily.

Kolik stáli akcie Apple v době IPO?

Apple už prošel dlouhou cestu, od původní ceny 10 centů při IPO až po současnou tržní hodnotu přes 2 biliony dolarů.

Společnost Apple bude mít v roce 2022 více než 140 000 zaměstnanců po celém světě.

Vzhledem k rostoucím příjmům není překvapením, že pro společnost Apple bude v roce 2022 celosvětově pracovat více než 140 000 zaměstnanců.

V roce 2018 se denně prodalo 849.450 iPhonů.

Koncem nultých let a začátkem desátých let tohoto století měl Apple v oblasti chytrých telefonů jen malou konkurenci. Přístroje značky Apple na dračku díky skvělému designu a propracovanému uživatelskému rozhraní iPhonu. Samsung s Androidem však v USA a mnoha západních zemích tehdy nebyl vůbec populární.

V prvním čtvrtletí roku 2021 vydělával Apple $691 234,57 dolarů za minutu.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Ronald Wayne, třetí spoluzakladatel společnosti Apple, nakreslil v původním logu Apple Isaaca Newtona za jabloní.

Wayne z firmy brzy odešel a ze znaku se stalo známé napůl snědené jablko. Když byl designér Rob Janoff dotázán, proč je jablko napůl snědené, tvrdil, že je to kvůli velikosti – aby se emblém odlišil od třešně.

Čas, kdy Steve Jobs v roce 2007 oznámil svou velkou novinku Apple iPhone, je vidět v každé reklamě na Apple iPhone.

Pokud chcete, můžete si to ověřit.

Každá ze sedmi světových značek má hodnotu miliard dolarů. Apple nedávno předstihl Google jako nejhodnotnější značku na světě.

Z hlediska vnímání značky si lidé myslí, že technologie společnosti Apple jsou nejlepší.

Vývojář iPodu původně předložil nápad společnostem Philips a RealNetworks, ale ty jej odmítly.

Ne každý dokáže vnímat genialitu.

Retina displej pro Apple iPad vyrábí společnost Samsung. Samsung dodává 30 % procesorů A8 společnosti Apple pro iPhone 6.

Samsung se v posledních letech stále více stává hlavním dodavatelem společnosti Apple.

Čína je pro Apple druhým největším trhem hned po USA. Tržby v Číně se ve druhém čtvrtletí vyšplhaly na přibližně 17 miliard dolarů.

V důsledku současného úspěchu společnosti Apple v Číně začaly vznikat a zanikaly různé obchody s padělky. Některé z nich byly tak mazané, že se nechali oklamat i zaměstnanci. Společnost Apple v prvním čtvrtletí roku 2014 co se objemu tržeb týče, překonala společnosti Google, Facebook a Amazon.

Dostat se na Harvard je jednodušší než získat práci v Apple Store.

V roce 2009 Apple tvrdil, že o práci v nové prodejně Apple v Manchesteru usilovalo přes 10 000 osob, ale přijato jich bylo jen 200, tedy 2 %. Předchozí rok měl Harvard 7% úspěšnost přijetí.

V iPadu chybí aplikace kalkulačka.

Jobs nebyl softwarem kalkulačky v iPadu nadšený ani několik týdnů před jeho debutem v roce 2010. Jobs nařídil vývojářům, aby buď vytvořili krásnou aplikaci, nebo uvedli iPad bez ní, a kvůli časovým omezením zvolili druhou možnost. Od té doby iPad žádnou aplikaci kalkulačky nemá.

Ronald Wayne, třetí spoluzakladatel, prodal svůj 10% podíl za 800 dolarů. Sázka na 100 miliard dolarů.

Ronald Wayne, třetí spoluzakladatel, prodal svůj 10% podíl za 800 dolarů pouhých 12 dní po nástupu do Applu. Nebýt tohoto rozhodnutí, měl by akcie v hodnotě desítek miliard dolarů. Wayne prohlásil, že svého rozhodnutí nelituje.

Apple propustil Steva Jobse v roce 1985.

Přestože Jobs Apple spoluzaložil, měl v 80. letech mocenský spor s generálním ředitelem Johnem Sculleym, který vedl k jeho rezignaci. Jobs pokračoval ve vytváření počítačů NeXT a společnosti Pixar. Technologie NeXT, které použil v produktech Apple, se dostaly do operačního systému Mac OS X. Do Applu se vrátil v roce 1996, kdy Apple koupil NeXT.

Zdroj: 9to5Mac

Každý třetí inženýr společnosti Apple je Ind.

Není žádným tajemstvím, že Indové v Silicon Valley dominují. Každý třetí inženýr společnosti Apple je tedy Ind.

Název slavného iPodu ovlivnil film 2001: Vesmírná odysea.

Vinnie Chico, copywriter na volné noze, pojmenoval iPod podle věty „Otevři dveře do podpalubí, Hale“ z filmu 2001: Vesmírná odysea.