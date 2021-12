Vánoční úklid bez námahy? Vsaďte na chytrý robotický vysavač za bezkonkurenční cenu

Komerční sdělení: Dnešní doba s sebou přináší řadu vychytávek, které nám dokážou usnadnit náš každodenní život. Řeč je samozřejmě o chytré domácnosti. Aktuálně totiž máme k dispozici například i chytré robotické vysavače, díky kterým se prakticky vůbec nemusíme starat o únavný úklid domácnosti. Jestliže takovéhoto pomocníčka nyní hledáte, máme pro vás skvělý tip – ION Charles i7! Tento robotický vysavač kromě vysávání zastává i funkci mopu, přičemž vše lze samozřejmě řídit z pohodlí mobilní aplikace.

Úklid, který se vyřeší automaticky

Jak už bylo zmíněno v samotném úvodu, chytrý robotický vysavač ION Charles i7 dokáže bezchybně vysávat, ale také i vytírat. Obrovskou výhodu navíc je, že svůj výkon přizpůsobuje aktuálním podmínkám. Například jakmile najede na koberec, okamžitě zvýší výkon. V případě funkce mopu jednoznačně potěší automatické dávkování vody z dostupného 600ml zásobníku, díky čemuž dokáže vysavač odstranit i zaschlou špínu na jakémkoliv typu podlahy. Pojďme ale ještě zpět k samotnému vysávání. Díky kombinaci silného motoru a efektivního systému nasávání Hurricane PRO, se sacím výkonem 2300 Pa, vysavači neunikne byť jen smítko prachu. Zároveň se dokáže postarat o odstranění nečistot i po vašich mazlíčcích. Potěšit dokáže i přítomnost 600ml zásobníku, který jednoduše stačí vytřepat, aniž byste se museli obtěžovat s výměnou sáčků.

Jelikož se však jedná o chytrý robotický vysavač, tak je samozřejmě vybaven i řadou parádních funkcí. Přesně proto nesmíme zapomenout zmínit inteligentní navigační systém, který díky použití gyroskopických senzorů dokáže zmapovat kompletně celý prostor a naplánovat trasu tak, aby došlo ke kompletnímu úklidu. S tím jde ostatně ruku v ruce technologie Red SENSE s dvaceti infračervenými senzory jakožto prevence proti nárazu do překážek nebo proti pádu ze schodů. Zároveň se díky výšce pouhých 7,8 centimetrů dostane ION Charles i7 pohodlně i pod nábytek. Co se jinak týče výdrže baterie, na jedno nabití dokáže vysavač uklízet až 120 minut. Při vybití navíc automaticky dojede zpět do nabíjecí stanice.

Vše přehledně na jednom místě

Tím vůbec největším benefitem samozřejmě je, že vše můžete sledovat prostřednictvím mobilní aplikace Niceboy ION, která sdružuje všechny produkty pro chytrou domácnost od značky Niceboy. Prostřednictvím appky tak můžete vyslat robotický vysavač na úklidovou výpravu i na dálku, anebo rovnou nastavit, aby například každý den v daný čas uklidil kompletně celý byt. Vše záleží jen a pouze na vás a vašich preferencích. Určitě ale nesmíme zapomenout zmínit ani přítomnost parádních statistik. Na jednom místě tak máte přehled prakticky o všech informacích, přičemž zároveň zde můžete vytvářet harmonogramy či ovládat samotný vysavač.

Zdroj: niceboy

Vyslat robotický vysavač ION Charles i7 na úklid také můžete prostřednictvím hlasového asistenta. Ačkoliv zde narazíme na absenci podpory Apple HomeKit, potažmo hlasové asistentky Siri, tak i přesto si vysavač poradí s Alexou a Google Assistantem. V závěru ještě nesmíme zapomenout obecnou čistotu díky pokročilému filtračnímu systému MAX Clean s trojicí filtrů. První a druhý filtr se starají o zachytávání větších nečistot, zatímco třetí HEPA filtr se dokáže postarat o odfiltrování i těch nejjemnějších částic v podobě prachu, roztočů a ostatních alergenů. Obrovskou výhodu také je, že zmiňovaný HEPA filtr můžete kdykoliv jednoduše umýt pod tekoucí vodou.

Za málo peněz, spoustu muziky

Kdybychom měli robotický vysavač ION Charles i7 v rychlosti shrnout, tak jednoznačně sáhneme po přísloví: „Za málo peněz, spoustu muziky.“ Tento kousek totiž vyjde na pouhých 6 999 Kč. Za tuto částku tedy získáte prvotřídní vysavač a mop, který se dokáže postarat i o odstranění zaschlých nečistot, kdy navíc díky propracovanému systému nevynechá jediné místo v celém bytě. Pokud si chcete usnadnit (nejen) vánoční úklid nebo hledáte vhodný dárek, pořízením tohoto vysavače rozhodně neprohloupíte.

