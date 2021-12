Toto jsou nejposlouchanější skladby na Apple Music letoška

Ohlédnutí se za uplynulým rokem není nikdy dost. Tak přesně tohoto hesla se v posledních letech drží čím dál více firem provozujících nejrůznější služby. Jak jinak si ostatně vysvětlit čím dál větší množství rekapitulačních žebříčků, které se dostávají na světlo světa. O další z nich, konkrétně pak žebříček zaměřený na Apple Music a skladby poslouchané přes něj, se před pár hodinami postaral Apple. Jaké tedy byly nejstreamovanější skladby uplynulých měsíců?

První místo pro sebe uzurpoval Dynamite od BTS, následuje jej drivers licence od Olivie Rodrigo, positions od Ariany Grande For the Night od Pop Smoke a Blinding Lights od The Weeknd. Co se pak týče nejvyhledávanějších textů v Apple Music, jsou to opět drivers licence od Olivie Rodrigo, good 4 u od téže umělkyně, Dried Flower od Yuuri, Dynamite od BTS a Kiss Me More od Doja Cat. Poměrně překvapivě pak Apple zveřejnil i nejoblíbenější skladby při cvičení. Těm kraluje Head and Heart od Joela Corryho, Post Malone od Sama Feldta a Levitating od Dua Lipa. Zajímá-li vás pak “nejshazamovanější” písně, jsou to Astronaut in the Ocean od Masked Wolf, Save Your Tears od The Weeknd a Bad Habits od Eda Sheerana.

Z nejposlouchanějších či nejvyhledávanějších skladeb vytvořil Apple stejně jako v předešlých letech playlisty, které jsou dostupné v Apple Music. Pokud jste tedy jeho předplatiteli, měli byste mít v současnosti možnost si je již poslechnout. Pokud předplatiteli nejste, máte bohužel smůlu – na rozdíl od Spotify totiž Apple Music nenabízí bezplatný poslech s reklamami.