Pokud chcete poslouchat hudbu, tak se v současné době jeví jakožto nejlepší možnost využití streamovacích aplikací, například v podobě Spotify či Apple Music. Díky těmto aplikacím můžete mít za měsíční poplatek v kapse doslova miliony různých skladeb a alb, což se rozhodně hodí v každé situaci. Tyto skladby si poté samozřejmě můžete uložit také pro offline poslech. Stále se ale najdou jedinci, kteří po streamovacích aplikacích úplně netouží. Jedná se o takové uživatele, kteří hudbu poslouchají jen občasně, a kteří mají jen pár oblíbených umělců. Samozřejmě stále existuje stará dobrá možnost pro přesun skladem přímo do knihovny iTunes. Aby se však u skladby vždy správně zobrazoval její název a interpret, tak je nutné správně vyplnit metadata. V tomto článku si ukážeme, jak na Macu jednoduše na to.

Jak na Macu změnit metadata skladeb

V případě, že byste si u některých skladeb chtěli v rámci macOS změnit metadata skladeb, tak se nejedná o nic složitého. Postup je následující:

Prvně je nutné, abyste se na vašem Macu či MacBooku přesunuli do nativní aplikace Hudba.

Jakmile tak učiníte, tak v levém menu v kategorii Knihvna rozklikněte kolonku Skladby.

Tímto se vám zobrazí seznam všech vašich skladeb, které máte v knihovně.

Na skladbu, jejíž metadata chcete upravit, klepněte pravým tlačítkem (dvěma prsty).

Zobrazí se rozbalovací menu, ve kterém klepněte na možnost Informace.

Poté se objeví další okno, ve kterém najdete veškerá metadata o skladbě.

Zde už veškerá data můžete jednoduše dopsat či přepsat – důležitý je interpret, název a případně album.

Jakmile budete mít vše hotovo, tak stačí klepnout na OK vpravo dole.

Tímto způsobem lze v rámci macOS jednoduše změnit metadata skladeb, které máte uložené v rámci vaší knihovny iTunes. Po změně těchto metadat je samozřejmě nutné, abyste například s iPhonem či iPadem provedli opětovnou synchronizaci. Správné vyplnění metadat je důležité jednak kvůli tomu, aby se správně tato data zobrazovala v přehrávači, a jednak také při vyhledávání skladeb. Pokud by metadata nebyla správně nastavená, tak se vám nepodaří skladby filtrovat například podle interpreta, alba, apod., což je ve většině případech problém. Pokud si tedy uděláte čas a u skladeb si metadata doplníte, rozhodně to bude stát za to.