Nejlepší aplikace pro iPhony, iPady, Apple TV, Macy a Apple Watch letoška podle Applu

Se začátkem prosince je již řadu let spjato vyhlášení nejlepších aplikací pro iPhony, iPady, Apple TV, Macy a Apple Watch optikou Applu. A jelikož se letošek taktéž již stihl překulit do prosince, nejlepší aplikace roku již taktéž nejsou tajemstvím. Kalifornský gigant je totiž před pár hodinami zveřejnil jak skrze App Store, tak i tiskovou zprávu na webu. Pokud jste však doufali, že se letos dočkáme jakýchkoliv větších překvapení, musíme vás zklamat. Do žebříčku pro nejlepší aplikace roku se totiž probojovaly kousky, které bylo po celý rok v App Store skutečně dost vidět, hodně se o nich mluvilo a jejich vyhlášení aplikacemi roku se tak dalo víceméně očekávat. Jejich seznam naleznete níže:

Stejně jako v předešlých letech, i letos má Apple pro vítěze nejlepších aplikací roku připraveny upomínkové trofeje vyrobené ze 100% recyklovaného hliníku, které jsou designovány do podoby loga App Store. Jejich předávání se v minulosti konalo fyzicky, ale vzhledem k pandemii koronaviru je pravděpodobné, že letos Apple stejně jako v loňském roce upustí od fyzické akce a trofeje rozdá komorně skrze kurýrní společnosti.